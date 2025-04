Vacaciones de Pascuas: diputados piden posponer el informe de gestión de Francos en el Congreso

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene todo preparado para asistir este miércoles al Congreso para brindar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, sin embargo, varios bloques solicitaron postergar la sesión para el próximo martes, cuando el ministro coordinador acudirá para dar explicaciones sobre el caso $LIBRA. El motivo de la solicitud: el fin de semana largo de Pascuas.

Desde las 14.30, Francos tiene programado responder todas las preguntas de los legisladores después de dar su informe sobre todas las tareas realizadas hasta la fecha por el Ejecutivo, desde su último reporte. En total, la Cámara Baja formuló 4073 preguntas, de las cuales quedaron 2307 una vez eliminadas las repetidas. Se espera que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las medidas cambiarias sean los temas dominantes.

Sin embargo, ocurre que el ministro coordinador también tiene una cita en el Congreso prevista para el próximo martes, en el marco de la interpelación a varios funcionarios por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. También fueron convocados el ministro de Economía, Luis Caputo; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

Aprovechando que Francos pensaba visitar el Palacio Legislativo dos veces en un periodo de 7 días, el interbloque del PRO-MID que comanda Cristian Ritondo elevó un pedido para postergar la sesión de este miércoles y que todo se concentre el próximo martes. Así lo confirmó a MDZ Oscar Zago, jefe de bloque del MID, tras reunirse con el asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, donde transmitió esa propuesta.

El motivo es simple, ahorrarle el viaje a la Ciudad de Buenos Aires a todos los diputados del interior de cara a un fin de semana ultra largo por las Pascuas. "Nosotros sugerimos si se podía pasar de largo esta sesión, todavía hay muchos diputados que están en distintas provincias. Tenés un jueves y un viernes santo, hacerlos venir para mañana y que muchos no vengan no estaría bueno", dijo Zago a este medio en los pasillos de Balcarce 50.

Para el legislador, hacer viajar a un diputado de provincia cuando no habrá trabajo en comisiones este miércoles, pero tampoco el i jueves ni el viernes "no tiene sentido". Por eso, "razonablemente se pidió levantarla para que pase al día 22 y se acumulen todos los temas ese día". "Me parece lo más sensato", agregó.

El tiempo límite para decidir la maniobra es esta misma tarde, ya que según cuenta Zago, hay diputados con "vuelos programados para las 7 de la tarde". "En un ratito se sabrá, por sí o por no. En el Gobierno dicen que quizás hay alguna posibilidad. El diputado Ritondo iba a pedir por nuestro interbloque y entiendo que otros bloques iban a pedir también. Hay que ver en Presidencia de Diputados si han llegado distintos cuestionamientos", completó el referente del MID.

Desde la Casa Rosada, al momento de publicarse esta nota, no dan cuenta de que vaya a producirse la postergación. "Por ahora no se pasa, había una propuesta de hacer todo junto el martes junto con la interpelación por el caso $LIBRA. Es por las vacaciones, te lo dicen abiertamente", manifestaron. En ese sentido, en las próximas horas se definirá si la Cámara baja tiene su fin de semana XXL o no.