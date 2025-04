Adrián Suar defendió al INCAA y volvió a lanzar dardos para el gobierno de Javier Milei

Tras estrenar la nueva película "Mazel Tov", el director y protagonista del film, Adrián Suar, volvió al centro de la escena por cuestionar a Javier Milei. Como lo había hecho anteriormente, defendió al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y envió un mensaje al Gobierno para que lo “gestione”.

Suar se volvió a referir al tema en la gira mediática para visibilizar su película que promete ser furor, con una trama que cuenta el drama de una familia judía. Su personaje, Darío Roitman, regresa de Estados Unidos para ir a un casamiento y un bat mitzvá pero, en lugar de fiestas, se encuentra con un velorio.

Adrián Suar. Foto: X.

En ese marco, el actor y productor dialogó con Ernesto Tenenbaum por Radio con Vos, donde se refirió a la problemática situación que enfrenta en cine nacional y sentó nuevamente postura ante el gobierno de Javier Milei. "Lo he pensado siempre puertas para adentro y para afuera. Me parece que el INCAA estaba mal gestionado, punto y coma, reflexión, ahora lo importante que es el INCAA. Entonces, ¿estás en contra? Gestionalo, no lo cierres", expresó Suar con claridad.

Y siguió marcando lo que para él debería hacer el Gobierno. "¿Qué pensás que se tiene que hacer con eso? Da tu opinión. Pasarán cuatro años, te irá mejor o peor, pero ¿qué pensás? Yo no estoy de acuerdo con el cierre de universidad, el fondo del teatro, hay muchas cosas que hacen a la identidad del país", agregó.

"No me pongas blanco o negro, porque hay cosas que voy a estar de acuerdo con vos en que están pésimas hechas, pero hay cosas que están muy bien", sentenció.

El incómodo momento en la mesa de Mirtha Legrand

Días atrás, Suar fue invitado al programa de Mirtha Legrand para promocionar su película, pero protagonizó una tensa situación ante una de las típicas preguntas polémicas de “La Chiqui”. "¿El gobierno presiona al canal?", le lanzó la conductora sin titubear a Suar respecto a El Trece. Inmediatamente, el actor aclaró: "Que yo sepa no, no manejo el área de noticias, pero creo que no", dijo incómodo.

Otra de las invitadas, Sandra Borghi, sostuvo que dentro del canal se encuentran dos áreas: el de noticias, manejado por Ricardo Ravanelli, y el de artística, a cargo de Suar. Fue allí, donde Mirtha acotó: "Me doy cuenta enseguida quién está a favor o en contra del gobierno".

"Vos tenés olfato periodístico, entonces te das cuenta enseguida", le respondió la periodista, pero Mirtha tuvo la última palabra y afirmó: "No es este gobierno... Yo soy una mujer grande y te digo que todos los gobiernos han intentado que los canales y las radios los apoyen".