Javier Milei, el Congreso vacío, Victoria Villarruel y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló a fondo de la ausencia de gran parte de la oposición a su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Se mostró crítico y se refirió a su vicepresidenta y al posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Al ser consultado sobre la ausencia opositora en el recinto, Milei fue categórico: "La atmósfera era totalmente distinta, quizá es un anticipo de la Argentina que viene, una Argentina en donde no hay lugar para zurdos y cucarachas, kuka, que están dispuestos a romper todo, y estén los que, con nuestras diferencias, porque podemos tener nuestras diferencias, queremos ir hacia el lado y hacia las ideas de la libertad".

Cuando Luis Majul lo interrogó acerca del motivo que impulsó esa ausencia, aseguró: "No fueron porque no se pueden bancar tantas verdades, no se pueden bancar tanto éxito y, como no se lo pueden bancar porque no dejan de ser izquierda, gente resentida, envidiosa, fracasada, entonces, frente al éxito ajeno se ponen mal, por eso no fueron". Y añadió: "Es una postal del futuro, eso va a estar cada vez más violeta".

Prensa acreditada y su vínculo con Villarruel

Además, el Presidente fue consultado sobre la decisión del Ejecutivo de desplazar a los periodistas acreditados en el Congreso, hacia un lugar diferente al asignado históricamente para cada Asamblea Legislativa: "¿Cree que yo estoy metido en esos temas? Tengo entendido que hubo un reordenamiento de los lugares. Tengo temas más interesantes que ocuparme que eso", aseguró.

Por otra parte, al ser interrogado por su vínculo con Victoria Villarruel y el desprolijo final de la sesión, respondió que "lo que importa son los resultados", y a la pregunta si se llevan bien, retrucó: "No importa, ¿funciona? Listo". Asimismo, manifestó que la vicepresidenta "se adelantó en querer terminar la sesión" y agregó: "Quizá se olvidó que yo mis discursos los termino con Viva La Libertad Carajo. No debe estar mirando mis discursos".

Acuerdo con el FMI

"Estamos negociando un nuevo préstamo que implica una determinada cantidad de fondos frescos. Esos fondos frescos ingresan al Tesoro, pero a diferencia de lo que hicieron todos los gobiernos delincuentes de este país, que tomaban los fondos del fondo monetario, se lo vendían al Banco Central y se llevaban pesos para gastar, nosotros los vamos a aplicar para cancelar deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central", afirmó el jefe de Estado al ser consultado por el acuerdo con el Fondo.

A su vez, manifestó: "Vamos a estar enviando el programa al Congreso. Y después vendrá la aprobación, y después llegarán los fondos". Luego, se expresó acerca de la necesidad del tratamiento parlamentario del proyecto para que se apruebe el acuerdo en el Congreso de la Nación: "Desde que Guzmán puso esa ley hay que hacerlo. Las reglas del juego son las reglas del juego, juego en la cancha que existe", apuntó.