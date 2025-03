Cuestionada en público y ausente en la cena presidencial: los gestos de Milei que reflejan el aislamiento a Villarruel

El presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel no tienen relación, no es ninguna novedad. Tampoco lo es que ninguno de los dos se preocupa por disimular la frialdad de un vínculo estrictamente protocolar. Ayer, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el enfrentamiento de lo que fue una fórmula más que exitosa sumó un nuevo capítulo de una sociedad que se rompió hace tiempo.

El primer síntoma de la guerra fría que mantiene el presidente y su vice llegó en la puerta principal del Congreso nacional. Como establece el protocolo, Villarruel fue la encargada -junto al titular de la Cámara de Diputados Martín Menem- de recibir a Milei para acompañarlo hasta el recinto donde minutos más tarde el líder libertario ensayaría su discurso. Un gélido saludo bastó para atravesar el momento y continuar con la presentación oficialista. Nadie esperaba algo distinto, es cierto.

Ya en el hemiciclo, los gestos para "ubicar" a Villarruel fuera del radar libertario volvieron a surgir. Durante la transmisión -supervisada estrictamente por el Gobierno- la vicepresidenta pasó desapercibida para las cámaras. Si hubo una orden concreta para "correrla" del centro de la escena, será difícil saberlo. Incluso, para algunas figuras del ala dura libertaria como la diputada nacional Lilia Lemoine, la situación fue exactamente al revés.

"La vicepresidente se coló, se paró adelante y entorpeció el desarrollo de la actividad, tapó todo", disparó la diputada nacional en la red social X. También acusó a Villarruel de "cruzarse frente a la cámara de -el cineasta- Santiago Oria" durante el ingreso de Milei al Congreso. La vice no contestó tal acusación.

Milei ya se había cruzado con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical Facundo Manes y fustigado a buena parte de la oposición cuando dejó a su vicepresidenta en offside ante la vista de todos. El presidente ensayaba sus últimas frases ante la legión libertaria cuando el locutor oficial inició el protocolo de clausura. En ese contexto, Villarruel avanzó en el cierre del acto pero volvió a encontrarse con una pared. "No terminé, no te apures", lanzó el presidente mientras miraba a su ex socia.

El otro desplante de Milei a su vice ya había sido anticipado por el círculo del presidente antes del discurso presidencial. Villarruel no fue invitada a la cena que el líder libertario y su gabinete -más Martín Menem- compartieron en la Casa Rosada. En la mesa oficial se sentaron el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; de Defensa, Luis Petri; de Justicia; Mariano Cúneo Libarona; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el asesor estrella, Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En síntesis: todos, menos Victoria Villarruel, que cada vez está más aislada.