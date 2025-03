Zago rompió con el PRO y lleva de primer candidato a una figura del fútbol

El diputado nacional y líder del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, finalmente descartó su alianza con el PRO en las elecciones porteñas y decidió impulsar la candidatura del director técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi, quien encabezará la lista del MID.

"Para mí es algo nuevo, pero en mi vida pasaron muchas cosas y sentí que era momento de un cambio. Al hablar con la gente en la calle, noté una energía que no sentía desde hacía mucho tiempo", expresó Lombardi tras conocerse la noticia.

Inicialmente, Zago tenía previsto que el MID formara parte de un acuerdo electoral con el PRO. Sin embargo, sobre el cierre de listas, las negociaciones no prosperaron. "Nos fuimos de la alianza porque no estábamos obteniendo lo que se había conversado y firmado en los primeros días de la semana", explicó el diputado, justificando su distanciamiento del partido liderado por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad.

En paralelo, en los últimos días se registraron reuniones entre Zago y Lombardi, lo que alimentó especulaciones sobre la estrategia electoral del MID. Finalmente, la confirmación llegó este sábado por la mañana, día del cierre de listas, cuando Zago oficializó la candidatura del entrenador de fútbol como cabeza de la boleta del partido.

Video | Así fue la presentación de Caruso Lombardi

"Zago me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. No alcanza con tener ganas, también hay que tener capacidad. Me parece que este es un buen momento para dar el salto y ayudar a la gente, que es lo más importante", concluyó Lombardi.