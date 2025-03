El juicio contra un perito que falseó un informe para perjudicar a Cristina Fernández y Julio de Vido ya tiene fecha

El perito David Cohen será enjuiciado a partir del próximo 11 de abril por el delito de falso testimonio agravado por haber elaborado el peritaje oficial en la causa conocida como “Gas Natural Licuado” donde concluyó que durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner se compraron buques con ese combustible por lo que pagaron precios por encima de los del mercado y que durante el 2008 y 2015 generó un déficit en las arcas del Estado cerca de los 7 mil millones de pesos.

El debate será moderado por el Tribunal Oral Número 1, mismo que sobreseyó a la exvicepresidenta en la causa conocida como “Dólar Futuro”. Cohen, como perito oficial, elevó un informe que decantó en el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido por parte del juez Claudio Bonadío, decisión que además incluyó a Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación.

El ingeniero David Cohen.

Según la imputación, el ingeniero Cohen “insertó datos de un trabajo académico de dos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile como propio y no citó ni justificó su omisión de hacerlo; utilizó como indicador al momento de calcular los precios que se debían pagar por el GNL el indicador Henry Hub a sabiendas de que ello no era comparable con el precio de mercado de GNL; omitió deliberadamente calcular la ganancia y/o prima de la exportadora de GNL a la cual debía pagarse; citó para fundar parte de su pericia a un organismo que denominó Comisión Europea de Energía, que no existe”.

Asimismo el perito “introdujo a su pericia diversas fuentes periodísticas y de Internet, entre otras, que no citó ni justificó y/o explicó su origen, trastocando de este modo la verdad o parte de ella”. Posteriormente se reveló que una de esas fuentes de internet fue nada menos que el sitio web “El Rincón del Vago”.

Cristina y el resto de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación obtuvieron la falta de mérito y posterior sobreseimiento. Cohen llega a juicio en libertad luego de haber sido denunciado por la defensa de Roberto Baratta. El debate estará encabezado por los jueces José Antonio Michilini, Ricardo Basílico y Adrián Grunberg, quienes escucharán el testimonio de unas 40 personas. De ser hallado culpable, Cohen podría recibir una pena de hasta 10 años de prisión.