Mauricio Macri reunió al PRO para trazar el armado electoral: el partido pone los ojos en LLA

Este viernes, Mauricio Macri convocó nuevamente a la mesa ejecutiva del PRO en la sede oficial, para continuar trazando el futuro del partido en un año electoral clave. Los principales temas apuntaron a las alianzas en Provincia de Buenos Aires, Ciudad y en el interior del país. Además, el expresidente celebró los acuerdos llegados con el Gobierno dentro del territorio bonaerense.

Mientras llegaba este viernes al edificio, el líder del partido reiteró a la prensa que sí estuvo detrás de la reunión entre Cristian Ritondo y Diego Santilli con Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja. Además, consultado sobre cómo avanzan estas alianzas, manifestó: "No hay nada concreto".

"Fue una reunión positiva, pero todavía estamos en fase de palabras y fotos", indicó. Luego, sumó: "La reunión pasada que hicimos por Zoom se le pidió a (Cristian) Ritondo y a todos los dirigentes de la Provincia de Buenos Aires que, como diría alguien que no es santo de mi devoción (Sergio Massa), por sí o por no que sepamos a dónde vamos". La relación entre el macrismo y los libertarios en Ciudad, sin embargo, es totalmente distinta, a lo que el expresidente aseguró "no entender por qué".

Video: las palabras de Mauricio Macri

Al encuentro concurrieron Ritondo, Santilli, Jorge Macri, Soledad Martínez, María Eugenia Vidal, Alfredo De Angeli, Facundo Pérez Carletti y Fernando de Andreis. De forma virtual se conectaron el gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

El partido amarillo entiende que La Libertad Avanza le quita muchos votos no peronistas en Provincia, por lo que ven viable la alianza con ellos. Pero, a la vez, la foto despertó el enojo de tantos otros, como de Néstor Grindetti, quien no estaba enterado de la reunión y había coordinado lo que iba a ser el encuentro con la UCR en La Plata, de la mano del senador radical Maximiliano Abad.

El foco del diálogo del PRO estuvo, en rigor, en las elecciones en Santa Fe, CABA y San Luis, donde aún no se han confirmado las alianzas. La realidad es que sólo lograron consolidar acuerdos en territorio bonaerense; otro ejemplo de lo más cerca que hubo fue en Chaco, donde el macrismo va como adherente en la unión de listas de la UCR y LLA.

Dentro de la capital porteña no parecen cosecharse los mismos ánimos: no están dispuestos a afianzar la relación con el mileísmo, y acusan al bando violeta de no abrirse al diálogo. De cualquier modo, pareciera que los referentes provinciales del macrismo no deberán tomar ninguna decisión con respecto al armado electoral hasta tanto se desarrollen los comisiones porteños el próximo 18 de mayo.