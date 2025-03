Mauricio Macri habló de la alianza con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires y sobre sus diferencias en Ciudad

Este viernes, la mesa ejecutiva del PRO vuelve a reunirse en la sede oficial para continuar trazando el futuro del partido en un año electoral clave. De este modo, Mauricio Macri adelantó a la prensa cómo avanza la relación con Javier Milei en Provincia de Buenos Aires, luego del encuentro de diputados macristas con dirigentes del Gobierno para coordinar alianzas en Provincia: "Fue una reunión positiva, pero todavía estamos en fase de palabras y fotos".

"No hay nada concreto", reiteró el líder del partido a MDZ antes de ingresar al edificio ubicado en Balcarce 412. De todos modos, manifestó estar de acuerdo en lograr convenios dentro del territorio bonaerense: "La reunión pasada que hicimos por Zoom se le pidió a (Cristian) Ritondo y a todos los dirigentes de la Provincia de Buenos Aires que, como diría alguien que no es santo de mi devoción (Sergio Massa), por sí o por no que sepamos a dónde vamos".

Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, la relación del espacio amarillo con el libertarismo es totalmente distinta. Consultado por la prensa por qué el panorama cambia tanto en la capital porteña, Macri manifestó: "No, no ocurre y no ocurrió. Es difícil saber".

Video: las palabras de Mauricio Macri

"Venimos a reunirnos para siempre seguir trabajando en ver cómo ayudar a que la Argentina salga adelante, nuestro compromiso es con todos los argentinos, más allá de que colaboramos como nunca nadie lo ha hecho antes con La Libertad Avanza en este año y medio de gestión", agregó.

El encuentro se está llevando adelante este viernes en Balcarce al 412, la "casa del PRO", donde los cercanos al expresidente debaten sobre el futuro del equipo. No sólo se discutirá acerca de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes ya no están alineados con el macrismo pero siguen afiliados, sino también sobre las alianzas con La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

La polémica foto de los diputados del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli con el Gobierno, difundida este lunes, mostró el comienzo de posibles alianzas con el mileísmo dentro de la Provincia de Buenos Aires, y generó malestar a un día de que la UCR se reuniera con sus pares macristas en La Plata. De hecho, el encuentro se suspendió por ello y los radicales se oponen a darle signos de amistad al oficialismo.

Entendiendo que el territorio bonaerense posiblemente se desdoble de las elecciones nacionales, se puso especial foco en la maniobra del espacio amarillo. El encuentro entre los legisladores con Javier Milei, Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja estaba pactado desde hacía una semana, y se había anunciado este domingo en una reunión virtual con Mauricio Macri, Soledad Martínez, Fernando de Andreis y Jorge Macri.

Por su parte, el radicalismo bonaerense, con este gesto, ya no estaría tan convencido de querer seguir con negociaciones, aunque sin cerrarse definitivamente. Especulan con que el mayor enojo apunta, en realidad, al presidente del bloque del PRO en Diputados, más que a Santilli.