Fernán Quirós se despegó de Horacio Rodríguez Larreta y criticó su campaña contra Jorge Macri

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, se despegó este viernes del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, su anterior líder político, y cuestionó el lanzamiento de su campaña a legislador porteño por sus críticas al actual alcalde de la Capital federal, Jorge Macri. "Empezó con una estrategia política que no me gusta, viendo dónde golpear al contrincante", lanzó.

"Es una decisión que ha tomado él, no coincido y no la comparto", aseguró Quirós tras ser consultado sobre la decisión de Rodríguez Larreta de jugar por afuera del PRO en las próximas elecciones para la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una conocida disputa con quien lo sucedió en el cargo, el exintendente de Vicente López Jorge Macri.

"Hay que recordar que vinimos al espacio público a servir", remarcó el funcionario porteño en diálogo con Radio La Red, y consideró que "a la sociedad le haría mejor tener un espacio de centro y centro-derecha poderoso, fuerte, con todas las capacidades, sobre todo buscando las coincidencias para proponer un programa de gobierno con un amplio acuerdo".

Los comentarios de Quirós llegaron luego de que el expresidenciable de Juntos por el Cambio anunciara su regreso a la política con una campaña marcada por sus críticas contra la gestión de Jorge Macri, centradas en la falta de seguridad, atención y limpieza. "Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis", fue el mensaje con el que regresó al ruedo Rodríguez Larreta.

En ese marco, el ministro de Salud de la Ciudad, que llegó a su cargo de la mano del exjefe de Gobierno porteño y fue ratificado por su sucesor, ratificó su lealtad al PRO por encima de su relación personal y política con Rodríguez Larreta, quien en las elecciones de 2023 lo había promovido como su candidato para sucederlo. "Siempre voy a estar trabajando para apoyar este espacio político", manifestó el médico, que luego cuestionó las formas de su antiguo aliado.

"Me pareció que (Rodríguez Larreta) empezó con una estrategia de política clásica que no es la que a mí me gusta, viendo dónde le podés golpear al contrincante. Yo creo que no hay contrincantes y que la política no es golpear, pero tengo una mirada muy particular con la que no coinciden muchos. La política es construir, no golpear. No es por ahí. Si yo me lanzara a actos electorales, transitaría un camino diferente", subrayó Quirós.

A su vez, el ministro porteño no descartó ser candidato en las próximas elecciones, sean las locales como legislador porteño o las nacionales como diputado o senador nacional, y explicó que "dialoga con las autoridades y el jefe de Gobierno sobre la mejor manera de seguir su sentido de vida". "Por supuesto no tiene que ser solo en salud, pero tengo que sentir que el servicio público que voy a dar hace juego con lo que siento que hay que hacer en la sociedad".

"A mí no hay ningún cargo que me seduzca o me dé problemas. Nunca evalué los cargos como que definan quién soy o qué valor tengo. No pasa por un tema de cargos", consideró Fernán Quirós, y afirmó: "Todos tenemos el interés y la convicción de más allá de los sentidos personales hay que defender una transformación de la ciudad y un gobierno y un espacio político que ha transformado a la ciudad en los últimos 17 años".