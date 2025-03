Horacio Rodríguez Larreta habló sobre su candidatura y aseguró que buscará "recuperar la Ciudad"

En el marco de la disputa electoral entre el PRO y La Libertad Avanza por el botín de la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones del 18 de mayo, el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se anotó en la carrera por ocupar un lugar en la Legislatura porteña.

El exalcalde de la Capital dio una entrevista televisiva al periodista de LN+ Carlos Pagni y allí aseguró que "la Ciudad no está bien, no es lo que era. Se ha caído, está deteriorada". En esta línea, manifestó que "hay olor a pis en la Ciudad. La Ciudad está más sucia, está más insegura, no hay una obra grande que se haya lanzado, por eso quiero ser candidato, para recuperar la Ciudad que teníamos y continuar con la transformación".

Horacio Rodríguez Larreta confirmó este lunes que competirá en la próxima contienda electoral, mediante un posteo que fue publicado en su perfil de X: "Voy a participar de las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. Por la ciudad que hicimos juntos. Porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha. Porque está sucia, porque está triste. Porque ya no hay obras. Porque hay olor a pis".

"Es parte del proceso de aprendizaje por el que transité. Fue un golpe duro para mi", manifestó Larreta al ser consultado por la derrota en la interna de Juntos por el Cambio ante la actual ministra de Seguridad libertaria, Patricia Bullrich. Además, añadio: "Confirmo mi vocación pública y siento que puedo volcar mi experiencia en muchos años de la Ciudad. Sobre todo porque veo que la Ciudad no está bien, ese es el problema de fondo".

Respecto a los rumores de que podría ser expulsado del partido que presiden Mauricio Macri, subrayó: "Yo sostengo los valores del PRO, como el primer día. Y uno de los principales valores del PRO con el que los fundamos, fue el método para gobernar donde todo se planificaba". Además, aseguró que "la Argentina necesita recuperar el diálogo".

En cuanto a la acusación del PRO respecto a que, de cara a la contienda electoral, la candidatura de Larreta resulta funcional al kirchnerismo y a La Libertad Avanza, el exjefe de Gobierno porteño replicó: "¿Sabes cómo se terminan estas discusiones? Limpiando la Ciudad, que no haya olor a pis. Yo fui parte del Gobierno de la Ciudad en donde ganamos todas las elecciones, no importaba tanto el acuerdo político, es que los problemas se resolvían".

Al ser consultado por la relación que mantienen en la actualidad Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, el candidato a legislador afirmó que "muy distante, no tengo relación, muy distante".

Sobre su propuesta política, Larreta aseguró que busca nutrir su espacio "con gente con experiencia en la gestión de la Ciudad, por ejemplo, como Emmanuel Ferrario. Ese es el perfil de la gente con la que yo quiero trabajar". Asimismo, Larreta afirmó que ,de ser elegido legislador, presentaría un proyecto de ley "para concretar el viaducto del Sarmiento. Ya se hizo en el Mitre y en el San Martin. Levantarlo desde Villa Luro hasta Caballito", y que atacaría "la limpieza, no puede ser que la Ciudad vuelva a estar sucia".