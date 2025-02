La réplica del Gobierno porteño a Larreta tras sus críticas a Jorge Macri: "Es un ataque inentendible"

La vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, salió a contestarle al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta tras sus duras críticas contra la actual gestión de Jorge Macri en su comunicado de lanzamiento para las elecciones legislativas de este año.

"Es injusto. Nos sorprende la agresividad del ataque, sobre todo porque muchas personas de su equipo trabajan con nosotros", cuestionó la vocera de Jorge Macri, que luego apuntó contra la gestión de su predecesor: "Como vecina ecuerdo el infierno que fue vivir en la ciudad de los piquetes y los manteros después de la pandemia".

En ese sentido, la funcionaria señaló que "habría que preguntarle a él (Larreta) por qué lo hace ahora, para qué, cuál es el objetivo" y remarcó: "Para nosotros y muchos de los porteños esto es una sorpresa y una acción inentendible".

Las críticas del oficialismo porteño llegaron luego del lanzamiento de Rodríguez Larreta como candidato a legislador, diputado o senador para las próximas elecciones, donde lamentó en un extenso comunicado que "la ciudad no está bien" y remarcó que "Buenos Aires ya no es lo que era".

"Los grandes logros de nuestra gestión se están diluyendo: la ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos", cuestionó el exalcalde porteño.

Los comentarios no cayeron bien en la sede de Uspallata, donde ratificaron el trabajo de la actual gestión y le restaron peso a los dardos de uno de los fundadores del PRO. "Estamos muy ocupados y preocupados en resolver los problemas de todos los días, que son siempre muchos, y no estamos para discutir con el señor Larreta", aseguró Alonso.

En ese sentido, la vocera remarcó que "Jorge Macri fue elegido con fuerte apoyo" y sostuvo: "Sabemos los desafíos que tenemos como la seguridad, el ordenamiento urbano, el desarrollo económico, la educación. Eso nos concentra el 99,9 por ciento del tiempo, el resto son discusiones de políticos que no nos preocupan demasiado cuando tenés que gestionar".

Sin embargo, Alonso apuntó inmediatamente contra el exprecandidato presidencial de Juntos por el Cambio, a quien le reclamó "que cuente lo que fue su gestión, qué hizo con los piquetes, los manteros y el desorden urbano en los últimos años, que pasó durante la pandemia en la Ciudad, que le explique a los padres porque los niños no pudieron ir a las escuelas".

A los cuestionamientos de Laura Alonso se sumaron otras figuras del PRO alineadas con Mauricio Macri, como el caso de Hernán Iglesias Illa, exfuncionario de la jefatura de Gabinete del Gobierno de Cambiemos y actual miembro del equipo del expresidente.

"Horacio derrama una lágrima por el PRO pero en todas sus decisiones importantes de 2023 privilegió su candidatura presidencial por encima del PRO (negarle a Santilli ser candidato de Patricia en PBA, pretender que Lousteau sea su heredero en CABA, romper con De Marchi los PRO provinciales, etc). Todo pelota, todo política. Pero hace poco creíble su preocupación por la identidad del PRO", disparó el editor de la revista Seúl.

También le contestó a Larreta la diputada nacional María Sotolano, que acusó una "mezcla de vergüenza con tristeza por verlo en un decadente papel". "Hace tiempo te alejaste de los valores del PRO, te destruiste por la ambición de ser presidente y el ego te operó y te ganó. Hoy lejos de querer contribuir, alimentas la división y el odio hacia el espacio que te dio el escenario de todo lo que hiciste hasta ahora, ¿estás dispuesto a dilapidar tu gastada imagen queriendo joder al PRO? Nada más indigno, ruin y bajo que eso", sentenció.

Las respuestas del núcleo duro del PRO surgieron a partir de los dichos de Rodríguez Larreta donde el exfuncionario advirtió que el partido "lamentablemente ha perdido su identidad" cuando decidió "entregarse a Milei". Esa postura de quien supo ser la mano derecha de Mauricio Macri prepara el terreno para el lanzamiento de su alternativa de centro para competirle a La Libertad Avanza y al kirchnerismo.