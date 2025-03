A contrarreloj, Mendoza busca US$ 85 millones para pagar su deuda

El Gobierno provincial lanzará este martes la emisión de títulos de deuda con el que buscará enfrentar el pago de U$S 85 millones que vencerán en el transcurso de todo este 2025. La idea principal es lograr pagar con estos títulos U$S 39,85 millones (de amortización) que vencen este miércoles; y otros US$ 39,85 millones que vencerán en la misma fecha, pero de septiembre.

Con el aval de todos los organismos nacionales y también del Banco Central, Mendoza obtuvo la autorización para la emisión de dos títulos de deuda (Tamar I y Tamar II) por hasta un monto máximo de $224.618 millones.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, confirmó a MDZ que, al margen de la cantidad máxima de dinero que podría recibir la Provincia según las condiciones del mercado que acceda a estos títulos, sólo colocarán dinero hasta llegar al objetivo de los U$S 85 millones que vencen en moneda extranjera, que serían al tipo de cambio oficial del Banco Nación, de $92.480 millones.

Estos vencimientos forman parte de la amortización del bono Mendoza 2029, que es fruto de la reestructuración que se hizo del famoso bono de los US$ 500 millones que se tomaron a comienzos del 2016.

"El monto por el cual se puede acceder al roll over es más alto porque la Legislatura autorizó a la Provincia al total de la deuda que debemos cancelar este año", marcó Fayad, es decir, a toda la deuda en dólares y también en pesos.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad.

El Ministro contó que al rollear esta deuda, para el mercado local será "plata nueva" ya que tomarán deuda en pesos, para abonar la deuda en dólares.

No obstante, en lo que corresponde a la composición de la deuda pública por moneda, Mendoza debe el 88% del total en dólares; y solamente el 12% es deuda en pesos.

Además, el 57% se fija en una tasa fija en dólares, el 31% en tasa Libor, el 10% en tasa fija en pesos y solo el 2% en tasa Badlar.

Según el stock de la deuda a diciembre del 2024, Mendoza deberá abonar US$ 128,4 millones y $49.111 millones, entre interés y amortización.

En tanto, el total de la deuda consolidada es de US$ 624,73 millones, del cual el 67% está en manos de tenedores de bonos, el 30% con organismos multilaterales y el 1,81% se reparte entre el Banco Nación y el Gobierno Federal.

Vencimientos a mediano plazo

De acuerdo a la colocación de títulos, habrá vencimientos a mediano plazo, ya que uno de los títulos de deuda será a 15 meses y el otro a 21 meses, es decir, ninguno será mayor a dos años.

Los colocadores y organizadores son el Banco Galicia y Buenos Aires SAU, el banco Macro Securities SAU, Max Capital SA y Puente Hnos SA.

En tanto, este martes se conocerá la tasa de interés de estos títulos de deuda.

Refinanciación de un bono en pesos

Por otro lado, el Ministro adelantó que hacia fin de año también intentarán reestructurar deuda, pero en condiciones diferentes a esta operación que se lanzó esta semana.

En este caso, buscarán reestructurar una deuda por $37.000 millones que vencen en diciembre de este año.

Fayad entiende que este bono que buscarán "rollear" podría ser a priori un proceso "menos difícil, ya que negociaremos con los mismos acreedores para que acepten otro bono y que lo cobren en un plazo mayor que tienen". En este caso se pedirá que "mantengan su posición".

Esta renegociación será la única en pesos que se encarará este año.