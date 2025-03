Tras el desplante contra Ucrania en la ONU, Javier Milei habló con Volodímir Zelensky

El presidente Javier Milei tuvo "una cálida conversación telefónica" este lunes con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, semanas después de que Argentina decidiera abstenerse en una votación en la ONU donde se le exigía a Rusia que retirara sus tropas del territorio de su adversario. "Javier puede contribuir a un mayor acercamiento a la paz y contamos con él", dijo Zelensky tras la charla.

De acuerdo a la comunicación oficial, los dos jefes de Estado "dialogaron sobre la relación bilateral y el proceso de paz entre Ucrania y Rusia" y Milei le agradeció a Zelensky por "la solidaridad expresada por la tragedia sucedida en Bahía Blanca". "Le expresé mis condolencias. Ucrania está dispuesta a ayudar a Argentina a proteger vidas y brindar la asistencia necesaria", manifestó el mandatario.

Según posteó el líder europeo en su cuenta personal de X, durante la conversación le compartió al argentino los detalles de la reunión que llevaron adelante los equipos estadounidenses y ucranianos en Yida para lograr la paz en el conflicto bélico con Rusia. Sin embargo, Zelensky advirtió que "Ucrania apoyó la propuesta estadounidense de un alto el fuego provisional incondicional de 30 días" y que "ahora Rusia impone condiciones absolutamente innecesarias y, de hecho, rechaza esta propuesta".

El posteo de la Oficina del Presidente sobre la llamada de Javier Milei con Volodímir Zelensky.

"Moscú no quiere la paz, sino la continuación de la guerra", enfatizó el presidente ucraniano. En ese marco, consideró que "la voz de Javier puede contribuir a un mayor acercamiento a la paz" y remarcó: "Contamos con él". "También hablamos de fortalecer las relaciones bilaterales, particularmente en materia comercial y económica, lo que beneficiará a ambos países. Gracias por su apoyo", concluyó el europeo.

La conversación entre ambos jefes de Estado se dio en un contexto de dudas sobre cómo había quedado el vínculo entre Argentina y Ucrania luego de que la delegación nacional frente a la ONU decidiera abstenerse frente a una resolución del organismo que le pedía a Rusia que retirara a sus tropas del territorio ucraniano.

En esa votación, Argentina había acompañado la postura de Estados Unidos, que tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca dio un vuelco en su política internacional, especialmente en su relación con Rusia y Ucrania. Tan es así que el líder republicano tildó de "dictador" a Zelensky y lo humilló durante una reunión televisada que protagonizaron en Washington.

El principal motivo del conflicto es que Estados Unidos no está interesado en sostener el apoyo financiero a Ucrania, que alcanzó los $188.5 mil millones de dólares hasta la fecha según el Kiel Institute for the World Economy. En ese marco, el país norteamericano reclama por la entrega de minerales raros de la nación europea para saldar la deuda y puja por poner fin al conflicto.

Por ese motivo, la postura de Estados Unidos en la ONU fue pedir por la paz, manteniendo una posición neutral que no condenaba la agresión rusa sobre su vecino. Como ha ocurrido desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, Argentina siguió su camino.

"En esto, Argentina comparte la visión de Estados Unidos. El pasado y lo que hemos dicho, ha sido la posición del presidente Milei, pero en el presente fuimos por parar una guerra", manifestó por ese entonces el canciller Gerardo Werthein, y agregó: "Al final el Consejo de Seguridad aprobó la resolución que habíamos sponsoreado, la de Estados Unidos".

Asimismo, aseguró que "hay que pensar que es muy importante que Ucrania recupere sus instituciones" y manifestó su deseo que "vuelvan a tener elecciones". "Nuestra posición es pro paz", había sentenciado el funcionario.