El Gobierno de Javier Milei justificó su postura en la ONU sobre la guerra en Ucrania

El canciller argentino, Gerardo Werthein, habló tras su gira junto a Javier Milei en Estados Unidos y dio definiciones sobre la polémica postura argentina en la ONU y habló acerca de la inserción del país en materia geopolítica.

"En esto, Argentina comparte la visión de Estados Unidos. El pasado y lo que hemos dicho, ha sido la posición del presidente Milei, pero en el presente fuimos por parar una guerra", y agregó: "Al final el Consejo de Seguridad aprobó la resolución que habíamos sponsoreado, la de Estados Unidos".

Asimismo, aseguró que "hay que pensar que es muy importante que Ucrania recupere sus instituciones. Que vuelvan a tener elecciones. Pero todo eso se puede hacer si hay paz". Al ser consultado sobre si el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se comunicó con su par argentino, Werthein respondió negativamente: "No, no sé si habló, no le he preguntado. Pero nuestra posición es pro paz".

El Canciller argentino también fue consultado por el caso $LIBRA que impactó en el Gobierno. Al respecto, manifestó: "No existe, no lo escuché nombrar". A su vez, afirmó que "la imagen internacional del presidente es creciente y cada vez más respetada".

Relación con Donald Trump y acuerdo con el FMI

Gerardo Werthein anticipó que Donald Trump "invitó a la Casa Blanca" al mandatario argentino y que eso "va a ocurrir dentro de los próximos 60 días". El ministro de Relaciones Exteriores, además, aseguró: "Nunca vi una relación de estas características".

La relación entre Argentina y Estados Unidos se ha consolidado desde que Donald Trump asumió como presidente de los norteamericanos tras vencer a su rival demócrata, Kamala Harris. En este sentido, Werthein afirmó que "tenemos el apoyo del presidente Trump para las cosas que necesita la argentina".

En otro orden de cosas, el representante de la cartera de exterior anunció que ambas administraciones, la libertaria y la republicana, tendrán una reunión vinculada al tratado de libre comercio que proyecta Javier Milei.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Gerardo Werthein manifestó una posición optimista de cara a lograr el desembolso que le permita a Argentina levantar el cepo cambiario: "Yo creo que está bien, que estamos avanzando pero yo veo las cosas muy bien", y agregó: "En la macro, creo que estamos por un muy buen camino".