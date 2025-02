Votos a favor, una abstención y un avergonzado mendocino en la aprobación para suspender las PASO

En una sesión que marca un nuevo rumbo en las intenciones del Gobierno de Javier Milei de recortar los gastos del Estado, la Cámara de Diputados aprobó la suspensión de las PASO y ahora todo se definirá en Senadores, donde La Libertad Avanza librará una nueva batalla.

Luego de seis horas de debate, la iniciativa, denominada "Fortalecimiento Electoral", fue aprobada por 162 votos a favor contra los 55 en contra y las 28 abstenciones, mostrando una disparidad dentro del peronismo y el kirchnerismo que dejó en evidencia una notable fractura dentro del bloque.

En el caso de los peronistas mendocinos, más azules que kirchneristas, a pesar de ir en las boletas de Unión por la Patria, se mostraron en consonancia con el proyecto y le dieron luz verde al oficialismo para lograr su cometido, el de dejar si efecto las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Es por eso que, el tunuyanino Martín Aveiro, el maipucino Adolfo Bermejo y la sanrafaelina Liliana Paponet votaron a favor de la iniciativa, sumándose a los integrantes de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez; a Lourdes Arrieta (monobloque Las Fuerzas del Cielo); y los radicales, a excepción de uno, Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

El oficialismo logró pasar el filtro de Diputados y ahora va por todo en Senadores. Foto: Noticias Argentinas

El motivo por el que Julio Cobos se abstuvo de votar

Quien se abstuvo de votar fue el exvicepresidente Julio César Cobos, quien en la previa de la sesión ya había manifestado su intención de no acompañar argumentando que "suspender las PASO (nacional o provincial) es casi eliminarlas; es como los impuestos “temporales”, termina siendo para siempre... No hay justificación alguna para suspenderlas, de hecho todos reconocen que mejoran la oferta electoral y amplían la democracia".

"Dicen que las PASO no sirven, pero la realidad es que los que circunstancialmente ocupan el poder, buscan evitar la competencia y fuerzan listas únicas y no debería ser así; por el contrario, se debería promover la participación y no restringirla", había sumado en un extenso hilo publicado en su cuenta de X.

El mendocino avergonzado pero que votó a favor

En la votación, que fue celebrada en Casa Rosada como un gol de Messi en el Mundial (vaya paradoja, mientras se debatía el presidente recibía de regalo una camiseta del astro del Inter Miami), uno de los mendocinos que habló durante la sesión, aunque se mostró un poco avergonzado, fue Lisandro Nieri.

"Me avergüenza estar tratando este tema ahora con los asuntos pendientes que tenemos y con lo inoportuno de un año electoral. Nada más casta que estar viendo oportunismos electorales o modificando a esta altura las reglas", dijo el alfil de Alfredo Cornejo. Lisandro Nieri dijo estar avergonzado, pero votó a favor. Foto: Noticias Argentinas

Y sumó que ante "la emergencia fiscal" que vie el país, y "si bien el principal componente del gasto de unas elecciones PASO es la emisión de boletas y eso ya no existe más con la Boleta Única de Papel, no podemos descartar que es un costo muy relevante si lo ponemos en millones y muy poco relevante en función de lo que es nuestro presupuesto".

La voz de los libertarios mendocinos

La diputada Mercedes Llano fue la primera del espacio a salir a festejar la aprobación y la media sanción de la suspensión de las PASO, apuntando directamente contra el kirchnerismo y la creación de el sistema.

"Se suspendieron las PASO, artefacto electoral creado por el kirchnerismo para dirimir sus cuestiones internas y cuya única función ha sido operar como una costosa encuesta. Herramienta que no genera otra cosa que gasto público innecesario, hartazgo ciudadano y la estatización de los partidos. Que los partidos organicen y financien su vida interna sin intromisión estatal. Hoy dimos un gran paso y seguiremos insistiendo en su eliminación en la Nación y en Mendoza", dijo.

Por su parte, su compañero de bancada y armador político de La Libertad Avanza en Mendoza, Facundo Correa Llano, hizo un recuento minucioso de cuántas elecciones se celebraron en 2023. "En 2023 hubo 94 elecciones en 16 domingos. En Mendoza, se votó hasta 7 veces. Un desgaste innecesario para sostener la maquinaria electoral de los políticos. Las PASO nunca fueron un mecanismo de democracia, sino un instrumento de manipulación política. Hoy damos un paso fundamental hacia elecciones más ágiles, transparentes y eficientes. Con la suspensión de las PASO y la Boleta Única de Papel, avanzamos hacia un sistema con menos gasto y más legitimidad".

A su vez, el demarchista Álvaro Martínez destacó que "hicimos historia: aprobamos la suspensión de las PASO 2025. Basta de gastar millones en internas partidarias, que cada espacio elija a sus candidatos sin hacerle pagar el costo a la gente. De la mano de Javier Milei hemos dado un paso adelante para modernizar nuestro sistema electoral y hacerlo más justo, ágil y representativo".