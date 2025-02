Los motivos por los que Javier Milei denunciará al titular de la OMS

Tras la disruptiva decisión de anunciar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente Javier Milei piensa ir aún más allá y denunciar ante la Corte Penal Internacional al titular del organismo, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gestión en la pandemia.

Además, el libertario también impulsará investigaciones contra la administración de la cuarentena que llevó adelante el Gobierno de Alberto Fernández y sus principales funcionarios, en sintonía con sus durísimas críticas que manifestó tanto antes como después de su llegada al poder.

Ambas decisiones fueron corroboradas por el propio Milei en sus redes sociales, que reposteó la primicia que dio Cristina Pérez en LN+. "Es la decisión del presidente de la Nación avanzar en la denuncia al titular de la Organización Mundial de la Salud y la denuncia o por lo menos la investigación de los desmanejos de la pandemia en Argentina", dijo la periodista en un fragmento que compartió el libertario en X.

El reposteo de Javier Milei a un fragmento de un video donde Cristina Pérez comunica que el Gobierno denunciará al titular de la OMS ante tribunales internacionales.

Tal como lo manifestó este miércoles en sus redes, el jefe de Estado considera que "los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia". En ese sentido, el mandatario puso el foco en el inciso K del artículo 7 del Estatuto de Roma de 1998 que tipifica este tipo de crímenes.

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, establece el Estatuto. Allí, el inciso k condena “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS.

En el comunicado donde se anunció oficialmente la salida de Argentina del organismo, la Oficina del Presidente enfatizó que "la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así costó 130.000 vidas".

"Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países", agregó el texto.

"Por eso hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia. Viva la libertad carajo", había concluido Milei en sus redes.

La decisión del presidente libertario llegó poco después de que su par estadounidense Donald Trump, tomara la misma determinación días atrás al firmar una orden ejecutiva para que el país se retire de la OMS. Al igual que el libertario, los argumentos del republicano fueron el manejo de la pandemia.

Inmediatamente, desde la cartera global de la salud replicaron que "la OMS desempeña un papel crucial en la protección de la salud y la seguridad de las personas en todo el mundo, incluidos los estadounidenses, abordando las causas fundamentales de las enfermedades, fortaleciendo los sistemas de salud y detectando, previniendo y respondiendo a emergencias sanitarias, incluidos brotes de enfermedades, a menudo en lugares peligrosos donde otros no pueden intervenir”.

El abandono libertario desató una oleada de críticas por parte de diferentes organizaciones y dirigentes de la oposición, incluidos aquellos pertenecientes a espacios más dialoguistas como el PRO. Tal fue el caso del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que aseguró que "los gérmenes no respetan ideologías ni fronteras" y remarcó: "Hacer un seguidismo de lo que hace Trump no le genera un beneficio a la Argentina".

Quién es el titular de la OMS

Nacido en Etiopía en 1965, Tedros Adhanom Ghebreyesus fue elegido como Director General de la OMS en mayo de 2017, convirtiéndose en el primer africano en liderar el principal organismo mundial de salud pública. Ghebreyesus se graduó en biología por la Universidad de Asmara y realizó una Maestría en Ciencias en inmunología de las enfermedades infecciosas por la Universidad de Londres y un doctorado en salud comunitaria por la Universidad de Nottingham.

En su país natal, se desempeñó como ministro de Salud entre 2005 y 2012, periodo donde dirigió una reforma integral de sistema de salud del país basado en una cobertura sanitaria universal y la prestación de servicios para toda la población. Luego, asumió como ministro de Relaciones Exteriores entre 2012 y 2016, donde trasladó los debates por la salud al plano internacional.

Antes de ser elegido Director General de la OMS, Tedros ocupó numerosos puestos directivos en el ámbito de la salud mundial, por ejemplo como Presidente del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, Presidente de la Alianza para hacer Retroceder el Paludismo y Copresidente de la Junta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño.

Luego de su gestión al frente de la pandemia, el etíope fue reelecto el 24 de mayo de 2022 para un nuevo periodo de cinco años al frente de la OMS.