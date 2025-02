"Organismo nefasto": Javier Milei celebró la salida de Argentina de la OMS

El presidente Javier Milei celebró este miércoles la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que anunció el Gobierno esta mañana y remarcó que "nunca olvidará que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó uno de los delito de lesa humanidad más estrafalarios de la historia".

"Nunca nos olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma de 1998 cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia", manifestó el jefe de Estado a través de un posteo en X.

Luego, el libertario sentenció: "Por eso hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia. Viva la libertad carajo".

El posteo del presidente Javier Milei tras la salida de Argentina de la OMS.

El mandatario acompañó su carta de despedida para el organismo con un video que compila sus diferentes discursos a lo largo del tiempo donde apuntó contra el organismo internacional y reiteró que el aislamiento obligatorio fue un delito de lesa humanidad. El primer recorte surge de la participación del presidente en la Asamblea General de la ONU, a fines de septiembre pasado.

"Hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre, ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como con las cuarentenas a nivel global durante 2020 que deberían ser consideradas delito de lesa humanidad", enfatizó en esa oportunidad Milei. "No puede ser que 87 personas crean que tienen la potestad de manejarle la vida a 8 mil millones de seres humanos. Esa es una locura socialista exacerbada", agrega en otro fragmento del video.

La decisión de abandonar la OMS fue anunciada esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien aseguró que "los argentinos no van a permitir que un organismo internacional intervenga en la soberanía, mucho menos en la salud de los argentinos”.

En paralelo, la Oficina del Presidente publicó un comunicado donde se cuestiona cómo "la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así costó 130.000 vidas".

"Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países", juzga el texto oficial, y concluye:" Urge repensar desde la comunidad internacional para qué existen organismos supranacionales, financiados por todos, que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se dedican a hacer politica internacional y pretenden imponerse por encima de los países miembro".

La decisión de Javier Milei se produce en espejo con la de su par estadounidense Donald Trump, que días atrás tomó la misma determinación de firmar una orden ejecutiva para que el país se retire de la OMS. Al igual que el libertario, los argumentos del republicano fueron el manejo de la pandemia.

Inmediatamente, desde la cartera global de la salud replicaron que "la OMS desempeña un papel crucial en la protección de la salud y la seguridad de las personas en todo el mundo, incluidos los estadounidenses, abordando las causas fundamentales de las enfermedades, fortaleciendo los sistemas de salud y detectando, previniendo y respondiendo a emergencias sanitarias, incluidos brotes de enfermedades, a menudo en lugares peligrosos donde otros no pueden intervenir”.

En ese sentido, el abandono libertario desató una oleada de críticas por parte de diferentes organizaciones y dirigentes de la oposición, incluidos aquellos pertenecientes a espacios más dialoguistas como el PRO. Tal fue el caso del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que aseguró que "los gérmenes no respetan ideologías ni fronteras" y remarcó: "Hacer un seguidismo de lo que hace Trump no le genera un beneficio a la Argentina".