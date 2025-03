Para Lilia Lemoine, Axel Kicillof se gasta los fondos de seguridad en "penes de madera"

La conferencia de prensa que brindó Axel Kicillof en respuesta al pedido de renuncia y de intervención de Javier Milei avivó la bronca libertaria contra el gobernador. Encendida, la diputada Lilia Lemoine redobló la apuesta y acusó al mandatario provincial de "pedir plata" en lugar de combatir el conflicto de la inseguridad. Dijo que se la gastaría en “penes de madera”.

En un clima caldeado por los violentos crímenes que ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, Kicillof se refirió durante la tarde del viernes al tuit que le dedicó el presidente. Frente a la prensa, intendentes, legisladores y dirigentes peronistas, dijo que busca reunirse con el jefe de Estado para consensuar medidas de seguridad, pero no tiene respuestas.

Axel Kicillof salió al cruce contra Javier Milei.

En ese marco, afirmó que "Milei es el principal responsable del narcotráfico", dado que "el incremento de la violencia y el crimen está asociado al narcotráfico". "La Provincia no produce droga, para llegar tiene que recorrer 1.500 kilómetros y fronteras nacionales. Esto es responsabilidad del Gobierno nacional", remarcó el gobernador.

La respuesta de una de las principales alfiles de Milei no se hizo esperar. En diálogo con LN+, Lemoine ironizó: "Antes no había narcotráfico", y agregó que "por cierto, todas las víctimas de ahora no fueron asesinadas por el narcotráfico, eran motochorros la mayoría, así que se calle".

"Por otro lado, le dice cobarde al presidente y nos tiene bloqueados en Twitter a todos, y él no habilita los comentarios para que le respondan", lanzó la diputada en relación al reproche del gobernador por la falta de diálogo con el líder libertario. "Él es un cobarde, y se esconde atrás de una ideología que ya está probado que no funcionó", insistió Lemoine.

La legisladora recordó que Kicillof "está hace cinco años" y remarcó que si tenían una solución para el conflicto de la inseguridad, no es la correcta. Sin pelos en la lengua, lanzó: "Siguen pidiendo plata, no quieren solucionar nada. Pero no le podés dar plata a una persona que la gasta en penes de madera y en libros para sexualizar chicos".

"La gente lo pide en la calle: 'Intervengan la provincia'"

Lemoine defendió a capa y espada la intención de Javier Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires, y aseguró que "la gente lo pide en la calle, lo que pasa es que Kicillof no lo va a admitir".

Según contó, en una movilización por otro caso de inseguridad en Moreno la gente se le acercaba al grito de "intervengan la provincia, ayuda, hagan algo".

En ese marco, insistió con que Kicillof "no hace nada", y lo acusó de reprimir a la gente. "En La Plata no se animaron con (Julio) Alak, porque lo que habían hecho en Moreno fue tan terrible que a Mariel Fernández, eso le hace un agujero electoral y se dieron cuenta que el costo político es muy alto. Y dijeron, no, para, no reprimamos a las víctimas", cerró Lemoine.