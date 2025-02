La fricción entre Javier Milei y Axel Kicillof que hace temblar a la política

El aumento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ha sido un tema central de disputa entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof. En sus redes sociales, Milei acusó al gobernador de sostener una "doctrina prodelincuentes", le pidió la renuncia y deslizó una intervención federal para aplicar políticas de seguridad más duras.

Por su parte, Kicillof rechazó las acusaciones y argumentó que la responsabilidad recae en el Gobierno nacional, exigiendo colaboración en seguridad, salud e infraestructura. Carlos Burgueño analizó el enfrentamiento entre estos dos pesos pesados de la política argentina en su columna diaria de MDZ Radio 105.5 FM.

Escuchá la entrevista completa:

Burgueño explicó que este cruce tiene mucha profundidad. Javier Milei, quien antes de ser presidente se presentaba como el gran outsider de la política tradicional, ha sido un crítico feroz del kirchnerismo y todo el sistema político, al que dice considerar "corrupto y obsoleto". "Lo importante es entender que el antikirchnerismo sostiene a Milei electoralmente", señaló Burgueño.

En este marco, la lucha del presidente contra los "militantes de la pobreza" lo lleva a enfrentarse a figuras como Kicillof, representante de una parte fundamental del peronismo restante. Por otro lado, Kicillof, con su estilo confrontativo y su gestión en la provincia de Buenos Aires, se encuentra en una "posición incómoda".

"La verdad que lo de Milei pidiéndole la renuncia no me gusta. No es por ahí. ¿Que no se hablen ellos dos por que tienen mala relación? Bueno, cuestiones políticas. Pero tiene que haber dos funcionarios, uno nacional y otro provincial, que puedan sentarse a coordinar políticas", argumentó.

Y es que la situación en el conurbano bonaerense es muy complicada. La reciente tragedia ocurrida en La Plata que involucró la muerte de Kim, niña de siete años, ha elevado el voltaje entre los dos políticos. Los crímenes violentos siguen en aumento en la provincia de Buenos Aires. "Yo no soy experto, pero trabajo con gente que sí lo es. En el conurbano hay una combinación explosiva: las cosas están mal".

Sobre estos factores que agravan el ambiente de la provincia, Burgueño mencionó lo siguiente:

Falta de Estado: "Si vieras lo que son algunos colegios del conurbano..."

Falta de oportunidades laborales

"Cultura del no-trabajo: Hay gente que cree que puede vivir y mantener a sus familias sin trabajar", destacó.

Y por último, el factor "más grave" de todos. "La droga. El consumo en los jóvenes es una cosa tremenda", lamentó Burgueño. "Y todo esto lo ves, solo hay que sumergirse un poco en el conurbano".