Rodolfo Suarez deslizó que hubo presiones para rechazar la investigación a Milei

Rodolfo Suarez, senador nacional y exgobernador de Mendoza, se refirió en MDZ Radio a la tensa situación que vivió el bloque radical en el Senado, especialmente, por la votación sobre la comisión investigadora del Libragate. La iniciativa había sido presentada por legisladores de la UCR, aunque en una particular cambio, fueron los mismos senadores quienes inclinaron la balanza a favor de rechazar el proyecto.

Los radicales que votaron contra la creación de la comisión investigadora fueron: Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri (Mendoza), Eduardo Vischi (Corrientes), Víctor Zimmermann (Chaco), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Mercedes Valenzuela (Corrientes) y el propio Eduardo Vischi, jefe de bloque y firmante del proyecto.

"Lo que pasó es que en el bloque hubo distintas opiniones", sostuvo Rodolfo Suarez y agregó que estas "distintas posturas" que se generaron dentro del bloque provocaron un debate dentro de la bancada radical, a pesar de haber sido ellos quienes promovieron el proyecto. El exgobernador fue uno de los que votó a favor del proyecto.

"Cornejo no me llamó para votar de ninguna manera"

Uno de los puntos que generó más polémica giró alrededor del senador correntino Eduardo Vischi, quien a pesar de haber firmado el proyecto, lo terminó rechazando. "Hubo una presión del Gobierno nacional a su provincia para que votara de otra manera. Nosotros le preguntamos por qué votó como lo hizo y nos dijo que le llamaron desde la gobernación para pedirle que vote por mandar el proyecto a comisión", reveló el senador.

En ese sentido, Suárez se desligó de las presiones que habrían recibido algunos miembros de su bloque: "Cornejo no me llamó para votar de ninguna manera. Yo hice lo que creía que tenía que hacer. Me parece bien la idea de que haya una comisión para investigar qué pasó con esto", refiriéndose al Libragate.

"Una vez que se presentó el proyecto, ¿cómo vas a votar en contra?", cuestionó Suarez a sus colegas. Aunque el problema es que, con la falta de un presupuesto nacional claro y actualizado, los gobernadores "dependen" de los fondos discrecionales que mande Nación. "Todo está en manos exclusivamente del presidente. Existe un gigante grado de arbitrariedad para manejar los fondos", destacó.

Por último, su explicación: "Este es el juego de la política. Presión a los gobernadores con una negociación permanente. Tendría que haber una Ley de Presupuesto que deje las reglas claras. Pero al Gobierno nacional obviamente no le conviene tenerla. Así es la situación actual que se vive en la política argentina".