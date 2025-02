Mauricio Macri disparó contra Santiago Caputo por un tema clave: “La semana que viene le voy a contestar”

Recrudece la tensión entre Mauricio Macri y el Gobierno. El exmandatario apuntó contra el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, a quien acusó de estar detrás de una "comisión trucha” que produjo que fracase la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. El 12 de febrero, la Casa Rosada declaró nulo el proceso, en medio de denuncias por supuestas presiones para favorecer a una empresa.

En el marco de su visita a Zarate, Arrecifes y Capitán Sarmiento, el líder del PRO volvió a tener duras palabras contra el consultor, en la misma semana en la que aseguró que Javier Milei “está descuidado y mal rodeado”.

“La semana que viene le voy a contestar al señor Santiago Caputo, porque Santiago Caputo es el que está detrás de esa comisión trucha que se armó para la hidrovía, que iba también haciendo un sobrecosto monumental para los productores”, lanzó el expresidente.

A su vez, Macri agregó: “Y manda a contestar a uno de los impresentables que integra esa comisión, acusándonos a nosotros de algo que ellos fallaron, les fracasó la licitación, la única licitación que han organizado en un año y medio, por intentar que no haya competencia, cuando lo que no hemos hecho nosotros en nuestro gobierno son cientos, miles de licitaciones, de las cuales nunca alguien impugnó un pliego, nunca. Siempre se compitió, se adjudicó, se terminó, el que no terminó pagó la multa y la reemplazó una empresa”.

Según el fundador del partido amarillo, el Gobierno “tiene que explicar por qué fracasó, y yo le voy a contestar la semana que viene al señor Caputo, las cosas que está haciendo de decir a otros, porque él es el único responsable de haber constituido esa comisión oscura, con un pliego oscuro que evita la competencia”, remató.

Macri asegura que Caputo busca filtrar que él estuvo detrás de presuntos intereses corporativos para quedarse con el control de la hidrovía. Una cuenta que se le atribuye al asesor, publicó días atrás: “¿Cómo que la misma empresa que denunció direccionamiento en la licitación de la Hidrovía es la única que se presentó para manejar la Hidrovía?”.

Santiago Caputo mantiene un duro enfrentamiento desde hace años con Mauricio Macri

En mayor detalle, Caputo acusa al expresidente de favorecer a la firma neerlandesa Boskalis, por su cercanía con la reina Máxima Zorreguieta. Bajo esa sospecha, la justicia falló le dio lugar al planteo del Ejecutivo y no se avanzó con la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering NV (DEME). Sin embargo, también existió un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que constató supuestas "irregularidades" del proceso.

Un día antes, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, acusó al expresidente y su exministro de Transporte Guillermo Dietrich por presuntamente haber operado junto a "una orquesta de medios", estudios de abogados, exfuncionarios, miembros de la política y empresarios para sabotear la licitación de la Hidrovía.

Por otra parte, le pidió al presidente que explique el motivo del “destrato” a él y al PRO por parte de su entorno. "De acá le preguntaría al presidente Javier Milei, que espero le esté yendo bien en Estados Unidos por el bien de todos los argentinos, dónde caen todos los elogios que hace de mi persona si todo el tiempo lo único que recibimos es destrato, descalificación, falta de respeto al partido, a algunos dirigentes y ahora a mí también”.

Sobre una alianza con La Libertad Avanza, indicó que “no están bien las probabilidades” y añadió: “El Presidente el otro día dijo que, de 1 a 10, él quiere una alianza en un nivel 10. El problema es que él dice que se maneja con un triángulo de hierro y parece ser que los otros dos (por Karina Milei y Caputo) quieren cero”. “No es muy difícil: 10 más 0 más 0 es igual a 10, dividido tres da 3,33, así que no estamos tan bien en las probabilidades de la alianza electoral", completó.

Cuál fue el anuncio del Gobierno sobre la hidrovía

El 12 de febrero, el Gobierno anunció que dio de baja la licitación por la Hidrovía, al advertir que hubo sectores que "hicieron lobby en favor de sus propios intereses" y que "le demandaron" al Poder Ejecutivo que "baje sus estándares del pliego".

El encargado de comunicarlo fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras una conferencia de prensa en la Casa Rosada. La decisión se tomó luego de la apertura de sobres de la licitación de la obra que se desarrolló horas antes. Como informó MDZ, el proceso había estado empañado por una serie de denuncias por supuestos direccionamientos en favor de una de las compañías interesadas.

“La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes de la presentación de ofertas", dijo Adorni.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, señaló que “El hecho de que se haya presentado DEME como única empresa demuestra que estuvimos ante un procedimiento administrativo transparente por parte del Estado Nacional, el cual fue avalado tres veces en la Justicia”.