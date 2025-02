"Los límites": con críticas a Milei, CFK defendió la marcha LGBTQ+ de ayer y afirmó que no fue ideológica

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, afirmó hoy que la marcha de ayer contra el Gobierno y la realizada en 2024 en defensa de la educación pública "no tuvieron que ver con la ideología, sino con aspiraciones y emociones". Fiel a su estilo, la exmandataria realizó un extenso posteo en la red social X, donde volvió a criticar al presidente Javier Milei y defendió el derecho de la población a manifestarse.

"Las dos marchas más multitudinarias, plurales y transversales, en rechazo a políticas gubernamentales de Milei o a sus exabruptos “ideológicos” -con amenazas de clausura de derechos- no tuvieron que ver con la ideología, sino con ASPIRACIONES y EMOCIONES. La marcha por las universidades públicas fue masiva y no fue ideológica, más allá de que la universidad pública y gratuita es un postulado histórico del movimiento popular, nacional y democrático. Al intentar el desfinanciamiento y cierre de universidades Milei chocó con el sueño de los argentinos -que nosotros los peronistas definimos como movilidad social ascendente- y que en realidad se expresa en algo menos científico y mucho más sencillo: la aspiración de lograr PROSPERIDAD, no solo en lo económico, sino también en el reconocimiento de la comunidad en la que cada uno vive", afirmó en la red social.

LOS LÍMITES



La marcha… pic.twitter.com/Y4kKOoKY1o — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 2, 2025

Además, tras la manifestación que reunió a miles de argentinos en distintas ciudades del país, la presidenta del PJ señaló que "La marcha de ayer -cuya convocatoria original fue por la agresión y difamación de la comunidad LGTB en el discurso de Davos- terminó movilizando a distintos sectores de la sociedad, por fuera de las cuestiones de género o diversidad. La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el DERECHO A LA FELICIDAD, de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia".

Y finalizó: "DERECHO A LA PROSPERIDAD Y A LA FELICIDAD SON LOS LÍMITES que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde."