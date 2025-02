Javier Milei retó a Santiago Caputo por interrumpir la entrevista sobre $LIBRA

El asesor presidencial Santiago Caputo volvió a estar en la boca de todos luego de que se filtrara un clip en redes sociales donde interrumpió una entrevista del presidente Javier Milei donde este explicaba su estrategia judicial frente al escándalo por la criptomoneda $LIBRA. En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló que el libertario le reprochó luego su accionar al integrante del triángulo de Hierro.

"Equivocado en mi parecer y el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista. De hecho terminó la nota y el presidente le dijo 'Santiago, esto fue innecesario. Él habitualmente no está en las notas así que tal vez no sabe que la dinámica no es cortar las notas por ningún aspecto, por nada", enfatizó Adorni en una entrevista este martes.

El asesor de máxima confianza del presidente irrumpió ante la cámara luego de que Milei fuera consultado por su estrategia judicial ante las denuncias por su participación en la difusión de la fallida criptomoneda. "Los temas jurídicos no son los míos, quien seguramente mejor entienda el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona", explicaba el jefe de Estado antes de ser interrumpido.

En diálogo con A24, el vocero presidencial explicó que "el presidente por supuesto no está en lo fino jurídico" y que Santiago Caputo decidió frenar su respuesta porque "tiene el defecto de la excelencia y notó que eso podía prestar a la confusión para alguna parte de la audiencia".

"Obviamente, en las redes te suben el cortecito de cuando se corta la nota, pero cuando ves los 3 minutos del contexto fue simplemente para no confundir a lo que se dedica el ministro de Justicia. Después se arma el revuelo de las redes y el daño que quieren hacer del otro lado", afirmó Adorni, para luego ratificar: "Venía por la confusión de las atribuciones que tiene el ministerio de justicia que se confundía con la defensa personal del presidente cuando el presidente venía hablando de su cuenta personal y sus actitudes en términos eprsonales, no tiene nada más que eso".

En ese sentido, el funcionario remarcó que "jamás el presidente permitiría una pregunta armada, dictada o guionada" y enfatizó: "Todo el mundo sabe que el presidente no sugiere una sola pregunta, un solo tema. Simplemente se sienta, escucha las preguntas y las responde".

"Ayer en busca de la excelencia se cometió un error técnico si se quiere, por un tecnicismo de Justicia que el presidente no tiene por qué conocer, y nada más. Yo no la hubiese cortado la entrevista, pero se decidió cortar", concluyó el vocero.