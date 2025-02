El socio de $LIBRA le puso un plazo a Javier Milei para devolver el dinero a los estafados

Hayden Mark Davis, el creador de la criptomoneda o memecoin $LIBRA, declaró que se siente "la víctima de esta situación" y que quiere devolver el dinero pero lo hará si recibe un plan claro desde el Gobierno, cosa que hasta ahora no sucedió: "Se lavaron las manos", afirmó. De todos modos, defendió al presidente Javier Milei.

En una entrevista a Stephen Findeisen, un youtuber estadounidense especializado en criptomonedas, señaló al Gobierno por "dejar de apoyar" el proyecto y afirmó que devolverá el dinero "a los inversores que se vieron afectados". Sin embargo, aclaró que sólo lo hará si recibe instrucciones y puso un plazo para ello.

"Esto es un incidente internacional, no es una estafa random de mierda. Este es un plan que salió muy mal, a un nivel presidencial. Les di al equipo de Milei una ventana de 48 horas para que me den un plan serio de qué hacer, no algo a seis meses. La doy en custodia, no quiero saber nada con esto. Ahora mi reputación está destrozada, estoy en la mira de un gobierno o de más, y la única ventaja que tengo son estos millones", explicó.

Hayden Davis junto a Javier Milei.

Ya en otro tono, Davis enfatizó: "Estoy tomando decisiones por el gobierno argentino que se lavó las manos. Si quieren que la devuelva, lo hago. Pero no me dijeron una mierda".

Davis es fundador de Kelsier Ventures, una empresa que realiza inversiones en el mercado cripto y brinda asesoramiento acerca "del blockchain, las criptomonedas y la inteligencia artificial", situación que era conocida por Milei y su equipo de trabajo. Por otra parte, manifestó que "hay otras personas" que están detrás de $LIBRA y que él "toma decisiones sobre lo que ellos quieren hacer": "No soy un cerebro maquinando cuánto dinero puedo ganar con las inversiones".

A pesar del conflicto, aclaró que él es "un gran simpatizante de Milei y creo que es absolutamente limpio y para nada corrupto. Y creo, que mucha gente en Argentina quiere derribarlo para volver a ser más corruptos”.

"Pienso que es brillante. Y creo que sabe algunas cosas sobre blockchain. Pero no creo que se dé cuenta de lo que ha hecho. Así que solo quiero dejar eso en claro y lo respaldo completamente. Creo que es la gracia salvadora para uno de los países más corruptos del mundo", insistió.

En la charla que se extendió por 70 minutos, Davis afirmó tener miedo por su familia y consideró que $LIBRA todavía puede tener futuro: "No soy un estafador, esto fue un plan que terminó miserablemente mal. No me benefició en nada y actualmente mi vida está en peligro".