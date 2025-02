Javier Milei le respondió a Cristina por $LIBRA y la carpeteó con la fortuna de Florencia Kirchner

Javier Milei recogió el guante luego de la feroz crítica que le lanzó Cristina Fernández de Kirchner tras el escándalo desatado por la publicación promocionando $LIBRA en su cuenta de X.

"Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei… ¡Vos mismo OPERASTE COMO EL GANCHO DE UNA ESTAFA DIGITAL!", fue el mensaje de la expresidenta en el que agregó: ¡Y, para colmo, después decís que NO ESTABAS INTERIORIZADO! ¿No era que sos “el mejor presidente de la historia”? ¿No era que sos “el genio de la economía”? De autoproclamado “líder global” a CRYPTO ESTAFADOR".

Sobre eso, el presidente declaró que el kirchnerismo le pide el juicio político por el escándalo de las criptomonedas y señaló que ese espacio "nunca explicó qué pasó con los 600 palos verdes que se llevó (Néstor) Kirchner a Santa Cruz".

"Va a ser el séptimo pedido de juicio político que me hacen. El peronismo me viene a pedir cuentas. Han vivido de estafas", subrayó.

"Hay gente que se olvida que los impresentables kirchneristas habían dejado en el dólar futuro 25 mil millones de dólares", disparó Milei contra el mandato de Cristina Fernández de Kirchner cuando dejó su mandato previo a la asunción de Mauricio Macri en 2015.

"Por qué no explica cómo la hija tenía 5 palos verdes en el banco Galicia", disparó Javier Milei contra la exvicepresidenta de la nación ante las críticas emitidas por la presidenta del PJ nacional en la red social X. "Puedo hablar varias horas de la chorra dos veces condenada", manifestó duramente el jefe de Estado. Y agregó que "no hay mayor estafadora en la historia argentina que ella. No hay mayor estafa que el kirchnerismo".

Javier Milei señaló que la exmandataria "nunca en su vida ejerció, fue política y tiene una fortuna enorme".