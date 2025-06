Los dos lados de la grieta atormentados por las internas que abren Javier Milei y Cristina Kirchner

En paralelo, actitudes como las vistas en el ataque contra Canal 13 y TN, más los discursos inflamables de La Cámpora, marcan la posible búsqueda de otros horizontes más próximos a la izquierda, como alguna vez realizó con el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella . La presencia de Myriam Bregman y Nicolás Del Caño por la casa de la ex presidenta de la Nación es un indicio que se fundamenta, además, con el empoderamiento moral que asume Juan Grabois sobre la gesta de “la proscripción”.

¿Qué pasa en LLA de Javier Milei?

Casi en paralelo, uno de los ejecutores más importantes de la política territorial del gobierno de Javier Milei, ese que se disputa por el control de las dependencias nacionales descentralizadas como el ANSES, el PAMI y el RENAPER, entre otros organismos, anticipó que “por las internas nuestras no estamos atendiendo lo que sucede en los barrios. Es una pradera seca que espera una chispa para encenderse, y en ese momento, nosotros no tenemos nada para pararlos más que la represión. No nos dan fierros ni cargos a la gente de los territorios, pero sí a los virtuales”. Su fuerte vinculación con el Conurbano bonaerense lo hace merecedor de algún crédito sobre lo que dice.