Volvió Javier Milei, cambió el mundo y el kirchnerismo va tras una epopeya que ya no existe

Hay una realidad que ahora si aparece evidente: hay más certezas ahora que las que contábamos hace un tiempo. Por ejemplo, el Gobierno ya sabe que no tiene a Cristina Kirchner como sparring dilecto para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. También Axel Kicillof se encuentra ante una disyuntiva similar. Todas las estrategias que modeló oficialismo y oposición se derrumbaron tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de queja presentado por la defensa de Cristina y con eso dejar en firme su condena y la inhabilitación para ocupar cargos públicos en toda su vida.

El kirchnerismo más duro intenta, inclusive, dejar a Cristina en la presidencia del PJ para mantener desde allí poder sobre todo el partido y la lapicera para armar las listas. Esto último podrá mantenerlo la expresidenta mientras gobernadores e intendentes peronistas lo acepten, y siempre y cuando el período de debilidad de su poder, que comenzó a evidenciarse con la condena, no se haga evidente demasiado rápido.

Mayra Mendoza esta semana intentó explicar que Cristina seguirá siendo presidenta del PJ. No parecía ser así en la foto de familia que distribuyó el PJ (ahora en la desesperación se lo vuelve a nombrar así) en la reunión de emergencia que se celebró tras conocerse la condena. En esa mesa estaban desde José Mayans- que quizás deba asumir legalmente la presidencia partidaria ante la inhabilitación de su jefa-, Sergio Massa, Mendoza, Lucía Corpaci, hasta algunos extraños para el mundo peronista no K como Juan Grabois o Guillermo Moreno, que tienen partido propio y muy poco de PJ.

Desconcierto peronista

Fue una foto clásica, con caras y todo, del desconcierto y la duda sobre el futuro, por más intento de mostrar fuerza que aun siga haciendo el kirchnerismo. Todas las protestas, vigilias en la puerta del nuevo domicilio-presidio de Cristina y en la sede del PJ de la calle Matheu, promesas de acompañamiento a Comodoro Py el miércoles, cuando la expresidenta debe entregarse, se militaron finalmente a un objetivo: que la Justicia termine de definir la prisión domiciliaria sin someter a Cristina al escarnio de pasar aunque sea una noche en una celda esperando los trámites de identificación, revisión médica, asignación de una tobillera electrónica, y finalmente la habilitación de la prisión domiciliaria. Lo dijeron los propios dirigentes K: “No pararemos hasta que Cristina este en su casa”. Así de simple y desesperado es el horizonte del mundo K por estas horas, a pesar de que se proclamen epopeyas de lucha a futuro.

Todo ese ruido tiene de fondos una realidad ineludible, y que es la base de parte (solo una parte) de la debilidad creciente que comenzará a experimentar el poder de Cristina: todo lo que haga el kirchnerismo para intentar evitar que se cumpla la sentencia por el caso Vialidad que la Corte dejó en firme, será en el mundo de la ilegalidad. Solo le queda a la defensa de Cristina partir al mundo a presentar recursos en tribunales internacionales, el resto de lo que pretenda hacer en Argentina el kirchnerismo para torcer la decisión de la Justicia estará afuera del sistema jurídico.

Está claro que este no es el escenario que pretendía Javier Milei para estas elecciones y mucho menos Cristina Fernández de Kirchner o eventualmente Axel Kicillof.

El problema es Buenos Aires

Buenos Aires es ahora un problema para todos. Kicillof debe definir de nuevo su estrategia, donde el desdoblamiento ya no parece ser el camino correcto y al mismo tiempo decidir como transcurrirá el duelo de la condena a Cristina, mientras pelea por la lapicera para armar las listas con o sin unidad posible. Milei debe encontrar candidatos para la elección local y pensar cómo enfrentar a un peronismo sin la expresidenta a la cabeza, estrategia que hasta la sentencia estaba mas definida. El PRO y el radicalismo quedaron también en la fila de esta carrera, pero claramente sin demasiadas chances de modificarla.

Milei volvió de su gira por Europa e Israel y dejó atrás un mundo que cambió. La ya declarada guerra entre Israel e Irán pude cambiar nuevamente los horizontes de la seguridad en todo el mundo y mucho más de la economía a nivel global. El petróleo, tanto el barril WTI, como el Brent, subieron más de 7% solo el primer día del ataque de Israel a Teherán. Si se cumple la amenaza iraní de bloquear el estrecho de Ormuz, esos precios pueden multiplicarse: el 20% del petróleo del mundo pasa por esa vía.

En su regreso, Milei debe rearmar estrategias, aunque desde una posición de fuerza que, políticamente, hace un tiempo no tenía. El presidente y su hermana no tienen nombres que proponer en muchas listas de provincias, pero tienen votos y de ahí que pueda reforzarse. Los acuerdos que se cierren con el PRO o el radicalismo llevarán en todos los casos el color violeta y algún candidato de Milei a la cabeza. “Y si no es de La Libertad Avanza será el que Milei diga”, define un ministro del gabinete nacional.

Debilidad que no puede esconderse

La debilidad del PRO para imponerse en las negociaciones es manifiesta. La de Cristina, ya se dijo, también, y por varios motivos. La condena la saca de juego, aunque sus seguidores quieran mirar para otro lado y negar la realidad, pero esa no es la única razón. De hecho, la decisión de la Corte Suprema le dio a Cristina Fernández de Kirchner el centro de la escena, aunque mas no sea para mostrarla como una condenada, pero antes de eso la expresidenta ya tenía problemas de sobra para que el mundo peronista de las provincias respondiera a sus órdenes como presidenta del PJ.

Son esos mismos gobernadores que hoy miran más su subsistencia y la gobernabilidad que las batallas que algunos intendentes de la tercera sección electoral pretenden librar para mantener a Cristina en el centro de la escena.

En lo económico, Milei regresó con la mejor de las noticias. El presidente mantiene la batalla contra la inflación como una bandera exitosa y el 1,5% de mayo de esta semana confirmó los pronósticos más optimistas.

La inflación bien, pero piden mas

Es cierto que detrás de eso viene la lupa que algunos sectores le ponen a la evolución de la actividad económica y la preocupación del FMI por la falta de dólares en el Banco Central. Las operaciones que lanzó el ministerio de Economía para colocar deuda prometen reforzar con US$7.000 millones de aquí a fin de año y otros US$2000 millones vendrán de préstamos bancarios (los REPO).

En materia económica hay incógnitas, pero quizás no tantas como en la política. Hay dos actores centrales que quizás se estén jubilando al mismo tiempo: Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Detrás de ambos hay partidos que están desmembrándose y sin un futuro claro. Como el gran Quino le hizo decir a Mafalda: “Lo importante no es romper las estructuras, sino saber qué hacer con los pedazos”. En eso están pensando por estos días desde Milei, hasta cada uno de los macristas, pasando por el peronismo eterno, el de las provincias. Octubre aún está muy lejos y el mundo se volvió, una vez mas, un lugar demasiado peligroso para la política y también la economía