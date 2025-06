Javier Milei fue premiado en España y le apuntó al peronismo: "Hubieran empezado con saqueos"

En un tramo de su exposición se refirió al motivo por el cual no cerró el Banco Central, tal como lo había propuesto en campaña e hizo una fuerte acusación al peronismo.

“Una hiperinflación, pobreza de 95%, una situación peor que Venezuela y, cuando llegaban Navidad y Año Nuevo, toda la parafernalia peronista hubiera empezado con los saqueos y yo no estaría acá”, aseguró y agregó: “No se trata solo de saber de teoría económica; se trata de entender secuencialidades, de rever lo perversa que es la política y, sobre todas las cosas, hay que saber qué hacer, cómo hacerlo y tener coraje”.

A su vez, se tomó el tiempo de volver a cuestionar a los economistas y periodistas, al ponderar las medidas cambiarias que fue adoptando en el último tiempo a través del esquema de bandas.

“Acotamos – artificialmente - y que el tipo de cambio, dentro de la banda, fluctuara. Dijeron, obviamente, losb econochantas, los economistas pifiadores de siempre y sus socios, las basuras periodistas, 90% - para que después no lloren -. Bueno, dicen que los meto a todos en la misma bolsa y yo solo hablo del 90%, que miente recurrentemente. Entonces, es interesante esto, porque nosotros hemos caído, en el ranking de libertad de expresión, ¿saben por qué caímos en el ranking? Porque quitamos la pauta oficial. Es decir, justamente le dimos libertad de que hagan lo que se les canta. Me pueden decir cualquier cosa, pero claro, parece que les toqué el órgano más sensible del ser humano: el bolsillo”, señaló.

“Es interesante porque los medios de comunicación... Cuando lo vi a [el dueño de la cuenta] Wall Street Wolverine... Tiene una frase maravillosa que dice ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’. Imagínense que la motosierra no podía dejar de eliminar la pauta oficial. Así es que si ven que alguna basura mediática argentina dice que maté a [John F.] Kennedy, es falso, porque nací en el año 70″, comentó irónicamente.

En tanto, habló de la pobreza y criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “En la Argentina la medición oficial de la pobreza se hace de manera semestral. Tiene un sentido: si viene creciendo, siempre en el semestre se pone el promedio y es un número que está subestimando. No porque no se hagan bien los números del Indec”. “Por ejemplo, el soviético, comunista de la Provincia en un momento eliminó la estadística porque le parecía estigmatizante”, añadió.

Sobre el final, se refirió al conflicto entre Israel e Irán. “Si hay un pueblo que ha aprendido acerca de la libertad es el pueblo judío. Es interesante decirlo en un día como hoy”.

“Acá hay un problema adicional, que es que tenés vecinos que te quieren matar. Israel acepta que existan otros países, pero Irán no acepta que exista Israel, o al menos sus grupos fundamentalistas como Hamas, Hezbollah, los hutíes...“, concluyó Milei, quien regresa este sábado al país.