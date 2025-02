"Soy asesor de Milei": el increíble relato de uno de los creadores de $LIBRA

El empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los principales impulsores del token $LIBRA, grabó ayer un video que subió a las redes sociales para dar su versión sobre la caída estrepitosa de la criptomoneda. En la grabación, Davis confirmó que fue asesor del presidente Javier Milei y culpó al Gobierno de la abrupta pérdida de valor del token, al retirar su apoyo al proyecto. En su intervención, prometió inyectar nuevamente liquidez al token, una medida que intentaría devolver algo de estabilidad al activo digital. A su vez, la empresa emitió un comunicado en el mismo sentido.

Hasta la fecha, Mark Davis y su empresa Kelsen Ventures se mantenían en el misterio. La única referencia pública que se conocía era un encuentro que el empresario mantuvo con Milei el 30 de enero pasado, sobre el cual el presidente había posteado en sus redes sociales, especificando que discutieron temas vinculados a la aceleración del desarrollo tecnológico argentino, especialmente en áreas como blockchain e inteligencia artificial. En el video publicado ayer, Davis confirma que está asesorando al Gobierno en la tokenización, un proceso que busca proteger datos sensibles mediante tecnología blockchain.

“Mi principal responsabilidad era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto. Sin embargo, como asesor, hubo muchos factores fuera de mi control”, explicó.

En el comunicado oficial, Davis detalló su rol en el proyecto $LIBRA, un token cuya característica principal es su volatilidad extrema y su falta de respaldo en la economía real. La moneda, que logró una suba exponencial en su cotización tras un tweet de Milei en X, se desplomó rápidamente, lo que desató una serie de críticas y especulaciones sobre una posible estafa. Según el empresario, su responsabilidad principal era asegurar que el token tuviera suficiente volumen, liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y llevar a cabo la visión del proyecto. Sin embargo, según señaló, hubo factores fuera de su control que contribuyeron a la caída.

El lanzamiento de $LIBRA, un token vinculado a un fenómeno viral de Internet, había generado un entusiasmo considerable en torno al proyecto. Pero la falta de un sustento real y la extrema volatilidad de su cotización comenzaron a generar desconfianza en el mercado. La intervención de Davis en este momento crucial, y su promesa de reactivar la liquidez del token, abren una serie de interrogantes sobre las futuras implicancias de este emprendimiento, especialmente en un contexto político y económico argentino cada vez más polarizado.

Cómo se produjo la estafa de más de US$ 70 millones y que afectó a más de 40 mil personas

Continúa la conmoción internacional y política tras la publicación del presidente Javier Milei promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA. En su cuenta de X, el mandatario publicitó un proyecto denominado “Viva la Libertad Project” destinado a la inversión de criptomonedas con el fin de “fondear a pequeñas empresas”.

“La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, aseguró el mandatario, quien fijó durante más de tres horas el posteo.

A las 00.38 del sábado, el mandatario borró la publicación e hizo aclaraciones al respecto, reconociendo que "no estaba interiorizado" del proyecto cripto que había promocionado. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", señaló.

"A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!", cerró.

Especialistas estiman que la estafa ronda entre 70 y 100 millones y afectó a unas 40.000 billeteras cripto, siempre gracias al impulso del posteo de Milei.