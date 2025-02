$LIBRA: cómo se produjo la estafa de más de US$ 70 millones y que afectó a más de 40 mil personas

Continúa la conmoción internacional y política tras la publicación del presidente Javier Milei promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA. En su cuenta de X, el mandatario publicitó un proyecto denominado “Viva la Libertad Project” destinado a la inversión de criptomonedas con el fin de “fondear a pequeñas empresas”.

“La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, aseguró el mandatario, quien fijó durante más de tres horas el posteo.

A las 00.38 del sábado, el mandatario borró la publicación e hizo aclaraciones al respecto, reconociendo que "no estaba interiorizado" del proyecto cripto que había promocionado. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", señaló.

"A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!", cerró.

Especialistas estiman que la estafa ronda entre 70 y 100 millones y afectó a unas 40.000 billeteras cripto, siempre gracias al impulso del posteo de Milei.

A diferencia de lo expuesto en redes sociales, no se trata de una “memecoin” (moneda meme que no se usa para grandes inversiones) sino un proyecto privado de inversión bajo el nombre $LIBRA que iba a fomentar a empresas locales.

La web del proyecto y la criptomoneda se crearon el mismo viernes, lo cual crece la especulación de que todo fue orquestado para que llegue el posteo del presidente argentino, quien lo le dio RT a un posteo de la firma, sino que fue él quien hizo un posteo personalizado. Fue tan explicativo el posteo, que dejó la dirección del contrato inteligente de la criptomoneda, es decir una especie de CBU para poder realizar la compra.

En la web del proyecto hay escasa información, cuenta con un correo Gmail y se hace hincapié al nombre de la iniciativa "Viva la Libertad Project", dando a entrever el alineamiento con el líder libertario. La empresa detrás del proyecto es KIP NETWORK INC, una empresa registrada en Panamá.

Con su lanzamiento, la moneda valía US$0,000001, hasta que con el posteo de Milei llegó a US$5,20. Se registraron la participación de bots para levantar su precio, siendo otro elemento que marca la programación de la maniobra. A las pocas horas, su cotización cayó un 85%.

Las especulaciones políticas rondan en torno a la reunión que mantuvo Milei en octubre con el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh, aunque desde la firma asiática se desestima la participación del presidente. Se vieron en el marco del Tech Forum LATAM. "Con el respaldo del presidente Milei, estamos bien posicionados para ser un actor fundamental en el panorama tecnológico de Argentina, destacando a $KIP como un impulsor clave de la IA en LATAM", publicó la empresa por entonces.

Una de las publicaciones más conocidas de Milei fue cuando era diputado, que promocionó la criptomoneda CoinX. En ese entonces reconoció haber cobrado por la publicidad.