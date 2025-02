Tras el escándalo cripto, Javier Milei no evalúa usar "la guillotina" con su mesa chica

El presidente Javier Milei no tiene previsto echar a ningún funcionario de su entorno más cercano en el corto plazo, luego del escándalo por su publicación promocionando una criptomoneda llamada $LIBRA.

"No hay salidas. Dejen de fantasear, el presidente ya aclaró la situación", afirmaron a MDZ funcionarios que hablan a diario con el mandatario y Karina Milei, quienes desestimaron que el líder libertario piense expulsar a las personas de su circulo íntimo que le recomendaron fomentar el activo digital.

Predomina el hermetismo dentro del Gobierno. Solo atinaron a indicar que no había sido un hackeo a su cuenta de X e Instagram y que se trató "de un error que el propio presidente ya explicó". Nadie quiere detallar el motivo que alentó al jefe de Estado a realizar el viernes esa publicación. Solo algunas fuentes calificadas deslizan que hay algunos allegados al "Triangulo de Hierro", que incitaron realizar esa difusión de la criptomoneda, con el objetivo de "ayudar a emprendimientos de pymes argentinas". Debajo de la superficie, mencionan a "El Jefe", a la secretaria general de la Presidencia, a su hermana.

"La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", decía el posteo de Milei que produjo la controversia.

Las especulaciones políticas rondan en torno a la reunión que mantuvo Milei en octubre con el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh, aunque desde la firma asiática se desestima la participación del presidente. Se vieron en el marco del Tech Forum LATAM. "Con el respaldo del presidente Milei, estamos bien posicionados para ser un actor fundamental en el panorama tecnológico de Argentina, destacando a $KIP como un impulsor clave de la IA en LATAM", publicó la empresa por entonces.

Javier Milei con el fundador de la empresa KIP Protocol, Julian Peh

Hay "tolerancia cero" a cualquier error o mínima desviación del plan de Gobierno. Es penado con su "ejecución", término que usa la cúspide del poder en Casa Rosada para hacer mención del despido de algún funcionario.

Ya son 121 los miembros del Ejecutivo que fueron eyectados en lo que va de la gestión, según el informe que actualizan los politólogos Pablo Salinas y Ana Castellani. Hay referentes en el Gobierno que fueron desplazados por posibles causas de corrupción o supuesto espionaje, pero también hay otros que fueron desvinculados por viajes al exterior o meras declaraciones de gestión, como el caso del extitular de la Anses, Mariano de los Heros.

Otro ejemplo fue la expulsión de la Libertad Avanza de Ramiro Marra. Desde la mesa chica del Gobierno fue considerado "una oportunidad para aleccionar a la tropa propia, a los leales".

La medida de Karina Milei de echar del partido al excandidato a jefe de Gobierno preocupó a muchos dirigentes "paladar negro" de La Libertad Avanza, quienes, lejos de los micrófonos, manifestaron su preocupación por la magnitud de la acción ante un referente libertario, que encabezaba actos desde el principio del espacio. "Lo que pasó con Marra es lo mejor que nos puede pasar, muchos se creen que tienen la banca por ellos, que están atornillados, cómo él. Es para que tomen nota todos", advirtió un exponente del partido que dialoga a diario con Javier y Karina Milei.

"Esto es ultraverticalismo absoluto, organicidad pura. Esto es blanco o negro, si te movés dos centímetros de lo que decimos y hacemos, te vas", señalaron desde las entrañas de Balcarce 50. Sin embargo, por ahora esa extrema rigurosidad no aplicará para quienes incitaron al presidente a impulsar activos digitales, que están siendo sospechados de un fraude millonario.

La aclaración de Javier Milei

El presidente borró el tuit de la polémica e hizo una nueva publicación, reconociendo que "no estaba interiorizado" del proyecto cripto que había promocionado. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".

"A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!", cerró.