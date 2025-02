Qué es $LIBRA, el token digital que promocionó Javier Milei y desató el escándalo

El presidente Javier Milei generó revuelo al anunciar en su cuenta de X (ex Twitter) el lanzamiento de Viva La Libertad Project, un proyecto vinculado al token $LIBRA, que buscaría impulsar el financiamiento para pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.

Tras publicar y fijar el mensaje a las 19:01 horas en su perfil de X, Javier Milei confirmó a Bloomberg Línea que la iniciativa "es real" y está basada en "puro financiamiento privado". Además, aclaró que no tiene participación directa en el desarrollo del proyecto.

"La Argentina Liberal crece!!!", escribió el presidente en su publicación, en la que describió el proyecto como un puente entre inversores internacionales y emprendedores locales, destacando que KIP Protocol es la empresa detrás del token $LIBRA.

¿Qué más dijo Milei sobre LIBRA?

"El proyecto es una iniciativa privada para ayudar a empresas y proyectos argentinos", explicó a Bloomberg Línea vía WhatsApp

"La moneda vinculada a este proyecto fue creada en honor a los ideales de la libertad, y nada tiene que ver con mi persona o mi participación de algún tipo", aclaró.

Aseguró que "el contrato fue subido para demostrar que no es trucho", y añadió que la plataforma permite a los emprendedores registrarse para aplicar a los fondos disponibles.

¿Qué es Viva La Libertad Project?

Según la página web del proyecto, Viva La Libertad Project opera sobre la blockchain de Solana y ofrece financiamiento a pequeños negocios, startups e iniciativas educativas. Sin embargo, no detalla requisitos específicos ni define el mecanismo de selección de proyectos.

La página invita a los interesados a completar un formulario de Google para aplicar a los fondeos, asegurando que el objetivo es canalizar el financiamiento de manera "eficiente y descentralizada".

Qué opinan de $LIBRA los especialistas

Especialistas explicaron que se trata de una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain, y que su objetivo es poco claro.

Aclararon que $LIBRA no es una criptomoneda tradicional, sino un simple contrato en Solana, lo que implica que no cuenta con el respaldo de una red propia ni con un desarrollo tecnológico sólido.

A diferencia de criptomonedas consolidadas como Bitcoin o Ethereum, que operan en redes descentralizadas con mecanismos de seguridad robustos, $LIBRA es solo un token creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana, sin garantías de valor real o estabilidad. Las memecoins suelen ser altamente especulativas y vulnerables a caídas abruptas de precio, por lo que invertir en ellas puede representar un alto riesgo.

Solana es una plataforma de blockchain de acceso general con funcionalidad de contratos inteligentes. Se fundó en 2017 y la red principal fue lanzada en marzo de 2020.

En 2021, especialistas señalaban que Solana podría ser un "competidor potencial de largo plazo de Ethereum", refiriéndose a la alta velocidad de transacciones y los gastos acompañantes más bajos.

Expertos alertan que, al no existir información clara sobre los creadores y su propósito real, es posible que $LIBRA sea simplemente un esquema de manipulación de precios, donde los primeros compradores inflan su valor para luego vender y abandonar el proyecto, dejando a muchos inversores con pérdidas significativas, se advirtió en el mercado.

Por eso, recomiendan precaución antes de adquirir este tipo de activos digitales.

Dudas sobre el funcionamiento del token

A pesar del entusiasmo inicial, el sitio no brinda detalles técnicos sobre el funcionamiento del token $LIBRA, ni sobre los mecanismos de distribución de fondos. Además, la dirección de contacto proporcionada es un correo de Gmail, lo que generó cuestionamientos en el ámbito cripto.

El descargo oficial de Javier Milei

Desde el entorno presidencial, confirmaron a Agencia Noticias Argentinas que la cuenta de Javier Milei no fue hackeada, desmintiendo las especulaciones iniciales sobre una posible intervención externa.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", expresó el presidente en su cuenta de X.

Sin hacer mucha autocrítica, siguió y apuntó contra la oposición: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo".

Por otro lado, Javier Milei aseguró que en las próximas horas la empresa detrás del proyecto emitirá un comunicado oficial para dar más detalles.