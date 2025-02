El Gobierno de Milei aprovecha la expulsión de Ramiro Marra para advertir a sus "leales"

La expulsión de Ramiro Marra de la Libertad Avanza es considerado para los alfiles del Gobierno como "una oportunidad para aleccionar a la tropa propia, a los leales".

La medida de Karina Milei de desplazar del partido al excandidato a jefe de Gobierno preocupó a muchos dirigentes "paladar negro" de La Libertad Avanza, quienes, lejos de los micrófonos, manifestaron su preocupación por la magnitud de la acción ante un referente libertario, que encabezaba actos desde el principio del espacio.

Esa sensación de temor, o de cautela, de la tropa propia es capitalizada por los baluartes de la mesa chica presidencial, quienes señalaron a MDZ que estas noticias sirven para que "nadie se corra un centímetro" de la doctrina libertaria.

"Lo que pasó con Marra es lo mejor que nos puede pasar, muchos se creen que tienen la banca por ellos, que están atornillados, cómo él. Es para que tomen nota todos", advirtió un exponente del partido que dialoga a diario con Javier y Karina Milei.

"Esto es ultraverticalismo absoluto, organicidad pura. Esto es blanco o negro, si te movés dos centímetros de lo que decimos y hacemos, te vas", subrayaron desde la usina oficialista en Balcarce 50.

Si bien es cierto que el caso de Marra tiene un contexto especial por una relación quebrada con anterioridad con la secretaria general de la presidencia, tal como el caso del exsecretario de Prensa, Eduardo Serenellini, en los últimos días se retomó un "plan de limpieza" para depurar a todos aquellos que venían con "el boleto picado".

El cimbronazo interno hizo que conocidas cuentas libertarias se expresaran llamativamente en contra de la medida. La usuaria @itscroa, conocida como "la Croata", publicó: "Rajan a Ramiro Marra y glorifican a Daniel Scioli". En tanto, @MiltonFriedom5, escribió: "La onda es así: fuiste peroncho, kuka (Scioli) Cambiemita (Piparo), traidor (Piparo) (Espert) = tabula rasa, 'bienvenido al espacio'. Votás una cosa en contra luego de bancar desde el día 1 = 'afuera'".

A partir de ese revuelo, la mesa de la comunicación presidencial salió a exponer el discurso oficial. Lo hizo a través del influencer "Gordo Dan", quien posteó: "Se me pregunta cómo me posiciono frente a esta decisión y la respuesta es la siguiente: le juré lealtad y mi vida al presidente Javier Milei y voy a cumplir ese juramento por él y por la sagrada misión que le ha sido encomendada, superior a todos los hombres. En consecuencia, voy a apoyar cualquier decisión del presidente y del partido". Hasta la fecha de esta publicación no hubo expresiones públicas del presidente sobre el tema.