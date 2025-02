Javier Milei vs. artistas: la "batalla cultural" del Gobierno que esconde una advertencia para "los que salgan a hablar"

En la última semana, el presidente Javier Milei volvió a subir a los artistas al ring de la discusión pública. La última destinataria de los embates del libertario en las redes sociales fue María Becerra, pero antes había vuelto a apuntar contra Lali Espósito y el Gobierno canceló un show de Milo J en el predio de la exESMA. En la Casa Rosada explicaron a MDZ que las expresiones del libertario cumplen un rol clave en la "batalla cultural" y que además envían una advertencia a los artistas: no le peguen al Gobierno.

Siguiendo un modelo similar al de Donald Trump, que el lunes se burló de los abucheos contra Taylor Swift durante el Super Bowl en Estados Unidos, Milei tiene un historial previo de polémicas con algunos referentes del arte local.

En el caso de Lali Espósito, su ensañamiento data desde la campaña electoral de 2023, cuando la cantante manifestó su preocupación por el éxito del libertario en las PASO, y continúa hasta el día de hoy, cuando este la volvió a llamar "Ladri Depósito" en una entrevista a principios de febrero.

Sin embargo, el listado de enemigos públicos del mandatario se expandió esta semana luego de que la cantante María Becerra cuestionara el accionar del Gobierno en la lucha contra los incendios en la Patagonia.

"No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes", había dicho 'la Nena de Argentina' durante su show en la Fiesta de la Confluencia, celebrada en la ciudad de Neuquén.

El video llegó al radar del jefe de Estado, que primero compartió un meme en sus redes sociales con un montaje del rostro de María Becerra sobre una escena de Los Simpsons donde un personaje se lleva dos valijas con dinero, con la palabra 'Neuquén' escrita sobre ellas, y días después le dedicó unas palabras en su cuenta de X.

"Parece que María BCRA (en una referencia irónica al Banco Central) no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el Gobierno Nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento", escribió Milei en medio de la reunión de Gabinete con sus ministros celebrada este jueves, según pudo saber MDZ. Un dato contextual, las críticas contra ambas artistas llegó luego de su aparición conjunta en la marcha LGBTQ+ contra los dichos de Milei en el Foro de Davos.

Lali Espósito y María Becerra saludando desde el balcón a la multitud movilizada durante la marcha LGBTQ+ del 1° de febrero.

Tras la polémica, un estrecho colaborador del presidente explicó a medios acreditados en Casa Rosada que Milei decide salir al cruce del ícono pop "porque es útil la discusión". "María Becerra es infinitamente más relevante que otras figuras porque la gente la conoce, saben quién es", aseguró la fuente, y agregó: "El planteo que hace el presidente cuando discute con las María Becerra o Lali Espósito de la vida es una discusión de la sociedad. Forma parte de la batalla cultural".

Por su parte, un funcionario con despacho en Balcarce 50 aseguró que las palabras del presidente también sirven de advertencia para otras voces críticas. "Es un mensaje de que vamos a salir a pegarle a cualquier artista que salga a hablar", remarcó.

En paralelo, el artista urbano Milo J tenía previsto dar un show en el predio de la exESMA para presentar su nuevo album, 166, pero el evento fue cancelado luego de que la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Alberto Baños presentara una orden cautelar argumentando que el evento no tenía autorización ni cumplía las medidas de seguridad exigidas. "Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno", disparó el joven cantante conocido por sus expresiones a favor de los movimientos de Derechos Humanos.

Según comentaron a este diario, la decisión de suspender el show no fue de Milei, sino una "iniciativa privada" del secretario de Derechos Humanos. Sin embargo, no descartaron que haya sido un intento del funcionario para ganarse el favor del libertario. "Todos estamos para complacer los deseos del presidente", bromeó la fuente consultada.

Mientras tanto, en los pasillos de Casa Rosada aseguraron que "en este Gobierno se terminaron los recitales militantes en lugares del Estado". "A la vuelta está Obras", chicanearon.

Tras lo sucedido, Milo J recibió el apoyo de diferentes referentes de la música, entre ellos Trueno, Nito Mestre, y el mismísimo Charly García, que le transmitió: “Quedate tranquilo, ¡sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Generis! Bienvenido al club".

Uno podría pensar que apuntar contra figuras de tanta popularidad podría volverse en contra del libertario en el terreno de la opinión pública, sin embargo en Casa Rosada son tajantes: "No hay nada que le pueda hacer daño a la imagen del presidente".

En ese sentido, una fuente de línea directa con el primer mandatario aseguró que "Milei es antifrágil", en referencia al concepto de "desarrollado por el ensayista y matemático libanés Nassim Nicholas Taleb: "Cuando le pegan se fortalece".