Milo J denunció que el Gobierno de Javier Milei le bajó una presentación en la ex ESMA

El popular artistade música urbana Milo J tenía prervisto hacer una pre escucha de su nuevo album, 166, en el predio de la ex ESMA, pero la Secretaría de Derechos Humanos anunció que la presentación fue cancelada por orden judicial, y el cantante no tardó en apuntar contra Javier Milei.

El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, presentó una cautelar para dar de baja el show, y la Justicia aprobó tal reclamo. Mientras tanto, en las afueras del mencionado recinto miles de seguidores de Milo J expresaron su indignación

"Gente: les quiero informar que lo que hoy iba a ser la pre escucha en la exEsma no se va a poder dar. El Gobierno Nacional mostró papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencias que sí están y dijeron que no estaban. Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya saben cómo funciona todo esto... No voy a poder dar el show que tenía pensado, estoy muy triste", comenzó Milo J desde un video publicado en sus redes sociales a modo de descargo contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei.

Milo J, firme contra el Gobierno de Javier Milei por la cancelación de una presentación en la ex ESMA

Luego el artista sumó: "Tienen preparados policías afuera para reprimir a la gente, así que váyanse tranquilos a sus casas. No quiero que a ningún fan le pase nada. Pórtense bien".

Por último Milo J arremetió contra Javier Milei al subrayar: "Supongo que juntar a 20.000 personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno".