Javier Milei volvió al ataque: el polémico mensaje que le envió a María Becerra y a Lali Espósito

Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, se caracteriza por ser muy activo en las redes sociales. En distintas oportunidades, el mandatario ha respondido los comentarios que artistas han hecho contra él, y una de las cantantes que ha criticado el gobierno de Milei ha sido Lali Espósito; a quien el economista llama "Ladri Depósito".

Pero ahora, fue María Becerra quien apuntó contra el Gobierno Nacional por la falta de ayuda en los incendios de la Patagonia. Fue en la Fiesta de la Confluencia donde la cantante decidió hablar: "No hay que quedarnos de brazos cruzados porque no se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación. Y si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Si pueden ir a mis stories que hay información muy importante para donar y que puedan ir aviones hidrantes a seguir apagando el fuego, que es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer".

La imagen que el Presidente de la Nación compartió en sus historias de Instagram el pasado miércoles 12 de febrero. Créditos: captura de pantalla Instagram Javiermilei.

María finalizó pidiéndole a la gente que continúe ayudando y "mostrando que Argentina es fuerte y es solidaria", al mismo tiempo que levantó una bandera en la que se podía leer "S.O.S PATAGONIA".

El pasado miércoles 12 de febrero, el líder de La Libertad Avanza le respondió a Becerra compartiendo una imagen editada y publicada por el usuario de Instagram @Hombregrisxd, en donde la artista aparece caminando con dos valijas llenas de dinero, sobre la cuales aparece escrita el nombre de la provincia de Neuquén. La foto original pertenece a una escena muy conocida de Los Simpsons. "María Becerra después de pedir que la gente done plata para Neuquén", es la frase que acompaña la imagen.

Este jueves a la mañana, Milei le envió un nuevo mensaje a Becerra e incluyó a Lali Espósito en su descargo. Créditos: captura de pantalla X @JMilei.

Y este jueves por la mañana, Javier Milei continuó con su descargo contra María Becerra y también incluyó a Lali Espósito. En su cuenta de X (@JMilei), el Presidente expresó: "Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el Gobierno Nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. ¡CIAO!".