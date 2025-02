Jorge Macri anticipó "anuncios muy importantes" en materia de seguridad

Después de una jornada victoriosa para la gestión libertaria, en donde logró la media sanción de la Ley de Ficha Limpia y el pase al Senado de los proyectos de Reicidencia y Reiterancia junto con el de Juicio en ausencia, el jefe de Gobierno porteño dio una entrevista televisiva en la que habló de la situación política actual.

Desde un comienzo, Jorge Macri festejo la media sanción de Ficha Limpia y aseguró que "tal vez nos abra una puerta a poder aprobarla en la Ciudad", proyecto que el PRO no logró aprobar por un voto: "Necesitábamos 40, llegamos a 39.Perdimos en el recinto contra el voto de la izquierda y el kirchnerismo unido", aseguró. Además, manifestó que la próxima elección en territorio porteño también se discutirán a escala local esas cuestiones.

Al ser consultado sobre los cruces con la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, el exintendente de Vicente López respondió: "No nos peleamos todo el tiempo. Tenemos algunos problemas que heredamos, yo no voy a amplificar discusiones políticas porque tenemos que trasmitirle a la sociedad un Norte claro". En línea con la cuestión de la seguridad, un punto clave a resolver es el traspaso de la justicia penal a territorio porteño.

"La Ciudad de Buenos Aires no tiene transferida la Justicia Penal, entonces algunos delitos son de la Justicia nuestra y otros siguen siendo el sistema judicial de nación. En ese sentido estamos avanzando con la ministra", subrayó el alcalde porteño.

Anuncios importantes

En cuanto al problema de la inseguridad en el AMBA, Macri respondió que "delito hay en el mundo", pero que lo importante es "cuán efectivo es uno para combatirlo, cuánta decisión política tiene en el tema y cuantos recursos tiene". A razón de esto, el jefe de Gobierno recordó el presupuesto que aprobó la Ciudad que incluye "récord de inversión en seguridad".

"Nosotros tenemos decisión política y mañana vamos a hacer anuncios muy importantes en el tema de seguridad", anticipó Jorge Macri, y adelantó que la inversión contemplará tecnología, tasers, móviles, motos y "un anuncio muy importante para la fuerza".

El exjefe municipal celebró la media sanción alcanzada por el proyecto de Ficha Limpia en Diputados, y la aprobación de los dictámenes de Reiterancia y Reincidencia junto con Juicio en ausencia. A propósito anticipó que "hoy, nuestro ministro de Justicia recibió de parte del ministro de Justicia de la nación, la decisión de firmar un acta acuerdo para comenzar la transferencia de estas justicias a la ciudad". No obstante, subrayó el inconveniente de que "las cámaras se están oponiendo. Que la propia justicia no le de bolilla es preocupante".

Hacia un acuerdo entre el PRO y LLA

"Cero renuente". Así definió Jorge Macri su postura de cara a un posible acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. Respecto a las discusiones sobre la estrategia electoral, el alcalde porteño aseguró: "Yo con el presidente y Karina tengo buena relación. Hay algo que yo comparto con el presidente, con Karina, con La Libertad Avanza, que es no volver al pasado", a la vez que resaltó que el partido violeta "ha votado hasta el presupuesto en contra en la Ciudad de Buenos Aires".

"Para mi los intereses de la argentina están por encima de alguien que se quiere posicionar", afirmó y trajo a colación "el comportamiento que ha tenido el PRO a lo largo de todo el año" y su diálogo con Javier Milei: "Cada vez que me han convocado yo he ido. Ahora, yo creo que desdoblar la elección de la Ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con ninguna especulación".

Finalmente, al ser consultado por una eventual candidatura de Mauricio Macri al Senado de la nación, aseveró: "Yo creo que Mauricio es un gran candidato a senador: representa muy bien las ideas del pro, conoce mucho la ciudad, ha tenido un compromiso muy honesto con este cambio en la argentina. Es nuestra bandera".

Sin embargo, enfatizó que "lo importante es cuántos diputados y senadores logramos que entren a las cámaras nacionales o provinciales", y concluyó: "En algunas provincias podrá ser con acuerdo, con la La Libertad Avanza, en otras tal vez no, yo creo que no están cerradas las puertas para buscar un acuerdo".