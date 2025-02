Jorge Macri: "Yo comparto algo con el presidente, no queremos volver al pasado"

En medio de los cruces entre el Gobierno de la Ciudad y la administración libertaria por el desdoblamiento que propuso Jorge Macri en CABA, el jefe de Gobierno porteño puso paños fríos a esta tensión con el presidente Javier Milei. Y en todo momento dejó en claro que no apoya bajo ningún concepto una vuelta al pasado, como la que proponen las ideas de Axel Kicillof.

En este sentido, rescató la gestión económica libertaria al afirmar que "el gran logro de este Gobierno es tener este nivel de estabilidad y la estabilidad que nos da para trabajar". Y agregó que "el drama que nos dejaron los kirchneristas" hizo perder "total noción" en materia económica.

No obstante, el alcalde porteño advirtió que "falta que todo el mundo sienta que le puede ir un poquito mejor", y concluyó que "si Milei hubiera agarrado los 3 puntos y medio que dejó de déficit Mauricio, hoy el país volaría".

"Yo tengo profundo respeto por el y Karina", respondió el alcalde porteño sobre su vínculo con el presidente de la nación y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Siempre me recibieron bien y le reconocí el mérito", aseguró.

Otro tema que sobrevoló la entrevista fue contratación por parte del Gobierno de la Ciudad del asesor político Antoni Gutiérrez Rubí. Jorge Macri explicó que "los desafíos que tenemos como país y las coincidencias que tenemos tienen que estar por arriba de eso". Y subrayó que "nunca aceptaría que un asesor mío haga campaña sucia". En cambio, el jefe de gobierno porteño sugirió: "Yo creo que ahí hay un equipito que vino de Brasil, enviado por alguien, que se dedica a eso", en referencia al equipo de asesores del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva. "El jamás me vino a plantear una campaña sucia, no la permitiría, no la aceptaría", afirmó.

En cuanto a un posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, Jorge Macri comentó que todavía no ve un camino de acuerdo, aunque subrayó que "lo que no puede pasar en la Argentina es volver atrás", y aseguró que a nivel nacional "lo importante es que la suma de diputados y senadores que ingresen por el PRO y La Libertad Avanza, sean más que el kirchnerismo". Además, dejó en claro una hoja de ruta común con el espacio libertario: "Yo comparto algo con el presidente, no queremos volver atrás, al pasado. Y ese pasado lo representa Kicillof".

Sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Macri advirtió que "Kicillof no se ha hecho cargo de la seguridad, nunca. El juega entre la responsabilidad nacional y el esfuerzo que hacen los intendentes". En este sentido, afirmó que "el (Axel Kicillof) anda por las sombras, escondidito".

Por otra parte, el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta habló acerca de las declaraciones cruzadas entre Patricia Bullrich y Waldo Wolff, en donde aseguró que hay un trabajo conjunto entre la cartera nacional y la cartera porteña., en lo que respecta a la construcción del complejo penitenciario en la Ciudad, obra que, subrayó, fue frenada por el gobierno del Frente de Todos comandado por Alberto Fernández.

Finalmente, Jorge Macri se refirió al problema de las patentes que surgió este martes en territorio porteño, donde se detectó un aumento que alcanzó a más del 11% del valor del automóvil con la llegada de la primera boleta de patente 2025 en la Ciudad de Buenos Aires. “Se identificó una inconsistencia en las tablas utilizadas para el cálculo de la valuación de algunos vehículos”, que “como resultado se detectó la carga incorrecta de la valuación fiscal en el 0,21% del padrón total de vehículos" y que corresponden a determinados modelos, explicó luego en un comunicado la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). En breve se volverán a enviar las boletas con los montos correctos. A propósito, Jorge Macri aseguró que del total de 1 millón de patentes, el error se registró en aproximadamente 5 mil, lo que representa un porcentaje menor.