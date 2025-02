Cristian Ritondo reapareció tras las denuncias y tuvo fuertes cruces con el kirchnerismo y la izquierda

En medio del tenso debate por el proyecto de Ficha Limpia, que establece restricciones al momento de ocupar cargos públicos en caso de tener antecedentes penales, reapareció el líder del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. Luego de la denuncia por las irregularidades en su patrimonio y sociedades offshore, el diputado no había vuelto a tomar la palabra; hasta este miércoles, que se cruzó a sus colegas del Partido de Izquierda y de Unión por la Patria.

Le respondió, principalmente, a la bancada del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), que durante sus discursos apuntaron constantemente en su contra. “Es ridículo escuchar a los del bloque de la izquierda -arrancó el jefe de la bancada PRO-, cuando sus dirigentes y exempleados de la Cámara de Diputados están implicados en una causa elevada a juicio oral contra (Eduardo) Belliboni”, disparó.

Recordó que el dirigente del Polo Obrero, fiel militante del Frente de Izquierda, tiene una causa penal por irregularidades y extorsión en la gestión del programa Potenciar Trabajo, que salió a la luz hace unos meses. “Es increíble esta izquierda apuntar contra el dedo, dan pena”, añadió Ritondo.

Ritondo cruzó al kirchnerismo y la izquierda durante el debate de Ficha Limpia.

Desde las bancadas de la izquierda y de Unión por la Patria lo cruzaron, le respondieron a los gritos y crearon un panorama aún más tenso. Desde el kirchnerismo se oponen a esta iniciativa porque atenta directamente contra la jefa del PJ, Cristina Fernández de Kirchner.

Pero los dardos contra el jefe del bloque macrista comenzaron un día antes de la sesión. El diputado de UP, Santiago Cafiero, cuestionó su estado judicial y cuestionó: "¿No tiene nada que explicar Ritondo? Yo supongo que él, por conflicto de intereses, no va a votar esa ley. Me parece que hay una gran hipocresía y se va a expresar mañana".