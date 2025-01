Cristian Ritondo rompió el silencio tras ser investigado por enriquecimiento ilícito

El presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, rompió el silencio este martes y habló por primera vez en un mes sobre la causa judicial que investiga su patrimonio.

La justicia busca establecer si existe enriquecimiento ilícito del legislador macrista y su esposa Romina Aldana Diago, a través de sociedades offshore en paraísos fiscales, y la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida, Estados Unidos.

En el marco de su llegada a Casa Rosada con motivo de reunirse con otros diputados y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, Ritondo aceptó una rueda de prensa con los periodistas acreditados y se refirió de la causa.

“Tengo absolutamente todo en regla, , la justicia no apuntó a nada porque todavía no me han pedido nada, pero cuando me requieran, ahí estaré y presentaré todo lo que tengo que presentar. Yo estoy muy tranquilo, tengo todo en orden, tengo todo en regla, tanto mi patrimonio personal como el patrimonio de mi empresa”, aseguró el dirigente.

Consultado por MDZ sobre si se sintió respaldado por Javier Milei y el PRO, respondió: “Sí, fue un gran gesto del presidente. También me sentí respaldado por el PRO”. Acto seguido, siguió: “Pero en esas cosas uno tiene que... es una cuestión de uno y se tiene que defender uno”

Acerca de si presentará pruebas en la justicia, contestó: “Básicamente, cualquier organismo que me lo requiera, yo estoy dispuesto a presentar como tengo mis declaraciones juradas presentadas todos los años desde hace muchísimos años”.

El día que Javier Milei respaldó a Cristian Ritondo

En su discurso frente a la Fundación Federalismo y Libertad, el presidente Javier Milei sorprendió en diciembre con un rotundo reconocimiento a Cristian Ritondo, y denunció que lo están "operando".

"Deseo reconocer el fundamental aporte del bloque de Diputados del PRO, que también trabajó mucho con nosotros, nos ayudó mucho", dijo el mandatario, quien agregó: "Hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones, justamente por ayudarnos y colaborar".