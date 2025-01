Francos minimizó la ausencia de Pichetto antes de la reunión con los bloques dialoguistas: "Allá ellos si no quieren participar"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó este martes la reunión con los jefes de bloques dialoguistas que se realizará esta tarde en la Casa Rosada y mencionó la ausencia de Miguel Pichetto, líder de Encuentro Federal: "Allá ellos si no quieren participar".

En Balcarce 50 se preparan para recibir desde las 15 a los jefes de las bancadas del PRO, Cristian Ritondo, la UCR, Rodrigo de Loredo, y Oscar Zago, del MID, para discutir sobre el temario de las sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno entre el 20 de enero y el 21 de febrero.

En ese marco, uno de los grandes ausentes de la jornada será Miguel Pichetto, quien aseguró que el encuentro debía realizarse en el Congreso por tratarse de la agenda legislativa, y se bajó de la reunión. Ante la consulta por su situación, Francos comentó: "(Pichetto) me llamó por teléfono para decirme que prefería no concurrir a la Casa de Gobierno. Yo creo que por el tema de no quedar como mezclado, como que es un bloque próximo".

"Ellos tienen un bloque con distintas posiciones. Allá ellos si no quieren participar de estas reuniones preliminares", agregó en diálogo con Radio Rivadavia el jefe de Gabinete, que liderará el encuentro junto al vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, el jefe de bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Para el funcionario, la reunión apunta a "analizar cómo está cada uno de los bloques para el tratamiento en extraordinarias de estos temas". "Saber si hay acuerdos para tratarlos, en cuáles tenemos acuerdo y posibilidades de mayoría y en cuáles no. Nosotros somos una minoría parlamentaria muy marcada, por lo cual necesitamos acuerdos con otros espacios políticos como lo hemos hecho para sacar leyes importantes como la Ley Bases", explicó Francos.

En ese sentido, el funcionario consideró que "todos los temas que integran el temario de extraordinarias son importantes", pero dio su postura personal y afirmó que "si le preguntan qué temas elegiría para poder tratar, los más importantes son reiterancia, juicio en ausencia y el tema de ficha limpia".

En un eventual caso donde se logren los apoyos necesarios en la Cámara Baja, el Gobierno deberá repetir el mismo proceso luego en el Senado, donde Francos anticipó que "ya hay conversaciones". "Supongo que nos vamos a juntar la semana que viene porque las sesiones extraordinarias duran hasta el 20 de febrero, con lo cual todavía tenemos 3 semanas para poder trabajar en eso. Tal vez la semana próxima podamos juntarnos con senadores para ir analizando. Ya he conversado con algunos de ellos para ver cómo estamos", señaló el jefe de Gabinete.

En total, el Ejecutivo incluyó en el temario de las extraordinarias la "Ley Antimafia", la modificación del Código Procesal Penal a fin de regular el "Juicio en ausencia", el régimen de Reiterancia y la unificación de condenas, la Ley de Reforma Electoral - que incluye el financiamiento de los partidos y la eliminación de las PASO- , Ficha Limpia, la Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y el tratamiento de los pliegos de los jueces de la Corte Suprema que requieran acuerdo del Senado.

En ese contexto, Francos deberá garantizarse el apoyo para el oficialismo en ambas cámaras, donde todavía los libertarios son ampliamente minoritarios, sobre todo en la cámara alta.