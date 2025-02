Con gritos y chicanas, la Cámara de Diputados debate el proyecto de Ficha Limpia

A las 10:21, la Cámara de Diputados dio quórum para tratar el proyecto de Ley de Ficha Limpia. Con optimismo por parte del Gobierno de que se apruebe, a pesar de la contundente negativa de algunos sectores como el kirchnerismo, el debate durará unas 10 horas y se centrará en la modificación de varias leyes, como la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.

Bajo un fuerte empuje del macrismo, parte del radicalismo y todo el oficialismo, se buscará darle media sanción a esta iniciativa, que establece restricciones al momento de ocupar cargos públicos en caso de tener antecedentes penales. Estos espacios ejemplifican con la situación de Cristina Fernández de Kirchner, quien fue condenada en 2022 por la causa Vialidad mientras aún era vicepresidenta de la Nación.

Desde el kirchnerismo mayormente consideran que el proyecto apunta a figuras como la expresidenta, quien además tiene varias causas aún abiertas. Otro crítico fue el diputado de la UCR Fernando Carbajal, quien cuestionó la inclusión de la "doble instancia", la cual no existe en el sistema judicial argentino.

Tensos cruces en la sesión por Ficha Limpia

El inicio estuvo marcado por fuertes debates luego de que el PRO pidiera realizar una sesión corta, con tiempos limitados por bloque. El izquierdista Nicolás del Caño intervino, así como también el legislador de Unión por la Patria Germán Martínez, quien además de expresar que eso perjudica a su bloque por ser numeroso, pidió al titular de la Cámara, Martín Menem, que "ordene a la jauría".

Pero, en rigor, Martínez protagonizó varios momentos cargados de tensión. Uno de ellos fue cuando quiso plantear cuestiones de privilegio contra Menem. Ante ello, el titular de la Cámara pidió orden, ya que no era el momento estipulado para tratarlo y "desordena el debate". Esta secuencia escaló hasta alcanzar varios gritos por parte del diputado y se le cortó el micrófono.

Otro cruce que hubo quedó en manos del jefe de la bancada de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, con la legisladora del Partido Obrero Vanina Biasi. El diputado habló de los incendios que afectan a la Patagonia y pidió al Gobierno que haga una inmediata detención del líder de la RAM, Facundo Jones Huala, acusado de instigar a sabotajes y atentados incendiarios.

Menem debió intervenir para pedirle silencio a Biasi, quien gritaba desde su banca. Pichetto no dudó y respondió: “Es instigador... No me importa lo que piense. Son trotkistas. En la Unión Soviética saben donde hubieran terminado, ¿no? No existe más el trotskismo en el mundo, pero nunca me importó lo que piensan. Entre ellos y yo hay algo personal, no tengo nada que ver”.

Fernando Carbajal, de la UCR, cuestionó los dichos del titular de Encuentro Federal y tildó sus palabras de "racistas": "Usar el término 'indio' respecto de los pueblos indígenas es una utilización racista, no porque lo diga yo, sino porque es lo que ellos expresan, es un término despectivo. Si vamos a meter presos a todos los que promueven incendios y actos públicos de violencia, guarda porque algún diputado de esta Cámara anduvo haciendo propuestas similares estos días".

Parecería que Diputados aprobará Ficha Limpia, pero no el Senado.

Durante la primera cuestión de privilegio planteada, también se discutió acerca de las medidas del Gobierno. Fue la diputada cordobesa Alejandra Torres quien apuntó contra Javier Milei por sus expresiones al momento de despedir a Sonia Cavallo de la Embajada argentina ante la OEA: "En febrero del año pasado, por votaciones que yo hice en este mismo recinto, en oportunidad que se debatía la Ley Bases, motivó la salida de mi pareja (Osvaldo Giordano) del cargo de director ejecutivo de la Anses”.

"Subyace en esto la idea de que, me imagino tiene el presidente, las mujeres no podemos pensar, no podemos opinar, no tenemos decisión propia y que estamos de alguna manera u otra sometidas al género masculino”, agregó. Y expresó su preocupación por “la aplicación de la guillotina”, con la que se "ejecutó" a Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

El origen de Ficha Limpia

Es la tercera vez que el proyecto de Ficha Limpia entra a la Cámara de Diputados, pero la primera vez que puede ser tratado debido a que en las ocasiones anteriores no obtuvo quórum. Con algunas modificaciones hechas de por medio, es impulsado por el Gobierno a partir del texto inicial elaborado por Silvia Lospennato, de PRO, en 2016.

La diputada del PRO Sabrina Ajmechet analizó el panorama legislativo y se mostró optimista con la sesión en una entrevista con MDZ. Aseguró que el caso de Cristina es el más paradigmático, pero no apunta a una persona en particular sino a cualquier legislador con antecedentes penales. "No es una Ley contra una persona, es una Ley para todos los argentinos", indicó.

"Cuando hablamos de Ficha limpia, hablamos de eso: chorros y política, asuntos separados. Es algo que se tendría que dar solo, pero lamentablemente no se da, y lo que nosotros vemos hace muchísimo tiempo es que hay gente que se sienta en una banca para tener fueros, justamente porque no tiene la ficha limpia, porque tiene una condena, condena confirmada, etcétera", añadió.

PASO: el proyecto en dudas

Otro proyecto que tensa a Nación y al AMBA es la suspensión de las PASO, que si bien pasó con tranquilidad la Cámara baja, tendrá serios problemas en la Alta. Este miércoles también se tratará, pero en Comisiones del Senado a partir de las 15 horas.

Dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria no puede dejar de lado la tensa interna entre Axel Kicillof y La Cámpora, con Cristina Kirchner de fondo, por supuesto. Están esperando a las definiciones de este miércoles en el Congreso de la Nación para tomar una postura unificada, pero de entrada el mandatario está dejando la resolución en manos de la Legislatura local.

Regresando al panorama nacional, el Gobierno de Javier Milei eligió que el tratamiento en Comisiones del Senado sea este miércoles 12, a fin de que se sesione la próxima semana. En rigor, el libertarismo aspira a convertir en ley la suspensión entre el 18 y 19 de febrero.

El plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales está citado, como ya se explicó, para hoy a las 15 horas. Será abierta por la vicepresidenta de la comisión, Sandra Mendoza, legisladora tucumana cercana al exgobernador y actual senador Juan Manzur.