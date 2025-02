Los argumentos de Milei para echar al titular de la Anses y a la hija de Cavallo

La decisión del presidente Javier Milei de expulsar del gobierno al titular de la Anses, Mariano de los Heros y a Sonia Cavallo, quien se desempeñaba al frente de la Embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), sacudió el avispero de la política. En ese contexto, el mandatario se encargó de argumentar su resolución durante una entrevista con los periodistas Jonatan Viale y Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

Consultado sobre por qué eyectó de su cargo a Cavallo, el presidente afirmó que "no se puede estar en la misa y en la procesión. O se está de un lado o se está del otro". En ese contexto, Milei reconoció que su paciencia se terminó tras las críticas de Domingo Cavallo a su programa económico. "Sonia escribió con su papá y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico", explicó.

Por otra parte, el mandatario también habló sobre el caso de Mariano de los Heros, hasta hoy titular de Anses. Tras la pregunta sobre por qué fue echado, Milei fue tajante: "Porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. ¿A título de qué? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden".

Además, el líder de La Libertad Avanza aprovechó para hablar sobre la reforma previsional. Cuando lo consultaron si las modificaciones no estaban pensadas para este año, señaló que "la reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. ¿Cómo voy a estar hablando de la reforma previsional, si ni siquiera pude poner en caja el mercado laboral porque tengo el 40% de la mano de obra, en el segmento informal? Es un disparate".

Y agregó: "Primero hay que corregir los desequilibrios, que dejó el kirchnerismo, en términos de haber invertido en cualquier cosa, cuando nos robaron las jubilaciones. Porque - en el fondo - lo que hicieron fue robarnos las jubilaciones cuando metieron las manos adentro de las AFJP el señor Massa con el señor Boudou. Además, duplicaron la cantidad de jubilados con gente que no hizo los aportes, entonces hay que reconstruir un montón de cuestiones y, sobre todo, el mercado laboral".

Cómo informó MDZ, las críticas de Domingo Cavallo al Gobierno potenciaron la salida de su hija de su puesto. El economista había considerado en su blog que un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional no sería suficiente para levantar el cepo cambiario: "Todas las especulaciones que se hacen sobre cuánto puede ser el desembolso up front que el FMI pueda hacer por arriba de los pagos por capital e intereses que el Banco Central tiene comprometidos con aquella institución son relevantes en relación con el significado de apoyo a la gestión económica del Gobierno, pero no significarán tampoco un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario".