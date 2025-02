Las críticas de Domingo Cavallo a Javier Milei que dejaron sin trabajo a su hija

El presidente Javier Milei decidió este lunes pedir la renuncia de Sonia Cavallo, ahora exembajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La determinación se tomó luego de que el mandatario calificara de "impresentable" a su padre, el exministro de Economía Domingo Cavallo, por sus reiteradas críticas al programa económico del actual gobierno.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien expresó: "Por decisión del Presidente de la Nación, Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA. Fin". Esta decisión se produjo en el marco de los cuestionamientos que el exfuncionario del menemismo había realizado en las últimas semanas, señalando que el mantenimiento del cepo cambiario y un tipo de cambio bajo estaban agravando la recesión económica del país.

"¿Cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano. Le voy a decir, en especial al impresentable de Cavallo", disparó Milei este lunes en diálogo con A24, y cuestionó: "Mientras él insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad. Y este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr".

Cuáles fueron las críticas de Domingo Cavallo

El economista había considerado en su blog que un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional no sería suficiente para levantar el cepo cambiario: "Todas las especulaciones que se hacen sobre cuánto puede ser el desembolso up front que el FMI pueda hacer por arriba de los pagos por capital e intereses que el Banco Central tiene comprometidos con aquella institución son relevantes en relación con el significado de apoyo a la gestión económica del Gobierno, pero no significarán tampoco un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario".

Cavallo también había analizado que el peso está "apreciado de manera exagerada". Explicó que "la apreciación real del peso crea preocupación entre productores agropecuarios, exportadores y empresas que compiten con importaciones"

"El argumento de que la recesión del período 1999-2001 se debió a déficits fiscales no es válido. Hasta 1998 no existió déficit fiscal significativo, y hubo superávit fiscal primario en esos años", agregó para refutar explicaciones del jefe de Estado.