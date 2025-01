Sin solución a la vista: para Cornejo las demoras en el Paso son "una batalla perdida"

El gobernador Alfredo Cornejo retomó su agenda y, este miércoles durante un actividad realizada en el marco del cierre de la playa de secuestros San Agustín, se refirió a las demoras registradas en alta montaña para viajar con destino a Chile. El mandatario mendocino sostuvo que el aumento del flujo vehicular responde a "un tipo de cambio sobrevaluado" y, además, aseguró que "es una batalla perdida" los reclamos para que se agilicen los controles en Los Libertadores, es decir, en la aduana chilena.

"La crónica diaria de las dificultades en el Paso no es nueva, es de cuando hay tipo de cambio sobrevaluado. Cuando hay tipo de cambio subvaluado cambia lo del tránsito. Cuando es muy barato ir a consumir a Chile, se llena de gente. La ruta tiene un problema estructural que requiere de una inversión enorme", dijo.

Cornejo agregó que "el Gobierno nacional nos ha respondido que ellos van a licitar esa ruta". Y recordó: "Estamos negociando como ya lo explicamos en diciembre, que hay algunas rutas nacionales que preferimos que nos la pasen a competencia provincial que son las que están en los lugares urbanos. La Ruta 7 en Guaymallén, Luján y Godoy Cruz, la Ruta 40 en Las Heras, etc. Al fin y al cabo, el mantenimiento del alumbrado público cuando roban los cables y la limpieza están en nuestras manos".

"Quedaron en darnos una respuesta en febrero, pero sobre la Ruta 7 nos dijeron que la van a licitar ellos. No tenemos plazos. Tampoco pongamos tantas expectativas porque, de aquí que se haga, va a llevar muchos años", sumó.

Luego, Cornejo hizo mención al operativo montado en alta montaña para coordinar el traslado de miles de mendocinos. "Intertanto, nosotros y el municipio de Las Heras colaboramos con el Gobierno nacional con todas las funciones y con el servicio de playas y de baños quimicos", dijo.

El gobernador aseguró que "le llegó una carta del embajador agradeciendo los apoyos al Gobierno nacional" y que "son cosas de ayuda". Aunque, después, indicó que solucionar problemas en términos de aduana "es una batalla perdida porque es evidente que no hay vocación por aumentar la dotación".

"Otros países ya lo han resuelto. Pero también a mí me gusta contextualizar los temas. Hay cuatro horas de demora en el Paso a Brasil también... Las distorsiones económicas producen que la gente se mueva. La principal noticia no es la congestión, sino la cantidad de gente que va por esos pasos. Me parece que tiene que estar el foco puesto también ahí", deslizó Cornejo.