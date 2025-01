Patricia Bullrich aseguró que el 80 por ciento del PRO ya está trabajando con La Libertad Avanza

La ministra de Seguridad de la Nación fue entrevista en el canal Todo Noticias, y habló de los temas que ocupan la agenda Nacional. Entre ellos, el posible acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO , el diálogo entre el Gobierno y Victoria Villarruel y la situación de Nahuel Gallo.

Este año estará atravesado por las expectativas generadas a partir de las próximas elecciones legislativas que, por el momento, todavía cuenta con el sistema de PASO. En este sentido, y al ser consultada sobre una posible alianza entre la LLA y el PRO, la ministra de Seguridad aseguró que "el 80 por ciento del PRO ya está trabajando en La Libertad Avanza".

En línea con esto, subrayó que quien encabeza este puente con la administración libertaria es el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela. Pívot clave entre el el ancla bonaerense del partido de Mauricio Macri y el gobierno Nacional. Además, sostuvo que "el PRO tiene que ser oficialista y no opositor. Yo estoy afiliada al PRO y coincido totalmente con lo que dice el presidente".

"Los logros de este gobierno son tan contundentes que el PRO tiene que empujar este cambio", manifestó en la entrevista y agregó que "el Gobierno conduce".

Por otra parte, de cara a las próximas elecciones legislativas, advirtió que "los diputados y senadores que entren sea apoyando los cambios que se están haciendo y jueguen fuerte". La representante de la cartera de Seguridad, descartó por el momento una candidatura: "Yo creo que no. Pienso que el lugar en el que estoy es un lugar que ha definido muchas cosas en este año: el orden público", sin embargo reparó en que "hay un equipo, un director técnico que dice quien entra a la cancha en el 2025".

Respecto a las especulaciones sobre la posible candidatura del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, declaró que para alguien que ha sido presidente no le interesa la lucha en el Congreso. "No da más poder ir al Senado y es una tarea que no le da más espacio a un expresidente de la nación", remarcó.

"El problema no es quien gobierna, lo que tiene que gobernar es el proyecto de cambio. La esencia del PRO no es Ciudad, sino acompañar la esencia de cambio que gobierna el país", respondió ante la pregunta sobre la disputa electoral entre el jefe de gobierno porteño y LLA. "Como gobierno Nacional nos quedaron cuentas pendientes que las podemos corregir ayudando a este gobierno", afirmó.

En cuanto al vínculo entre el gobierno y Villarruel, alegó que no es un problema personal para con la vicepresidenta, sino que el conflicto consiste en que "hay una agenda gubernamental que se lleva a raja tabla y cada uno que forma parte del gobierno tiene que llevar esa agenda", además, reforzó: "Nadie le va a pedir la renuncia pero con los cambios que está teniendo el país no entiendo esa posibilidad de perderte de ser parte de ese cambio histórico".

Finalmente, al respecto del gendarme argentino secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo, aclaró que son todas mentiras de un régimen criminal asesino, y que esperarán al 10 de enero para ver si se abren las cárceles de Venezuela y liberan a los presos políticos.