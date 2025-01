El PRO en una encrucijada electoral: qué hacer con La Libertad Avanza

El partido fundado por Mauricio Macri atraviesa una de las crisis políticas más importantes desde su formación. Además del debate con La Libertad Avanza respecto a las potenciales alianzas electorales para las legislativas de este año, los pases de facturas al interior del partido no cesan.

En esta ocasión, el diputado larretista Álvaro González cruzó a la representante de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por la intención de la ministra de impulsar una alianza electoral entre el partido amarillo y LLA. "Cada cuatro o cinco años cambia de partido" como "viene haciendo a lo largo de su vida política", disparó el diputado nacional.

González, que representa a CABA y es una figura cercana a Horacio Rodríguez Larreta, señaló que "si el PRO y LLA quieren ir juntos, hay que ver las condiciones". Además, apuntó contra Javier Milei: "Si crees que porque bajaste la inflación te comiste al electorado del PRO no llegas a ningún lado", dijo y agregó: "La postura oficial del PRO todavía no está definida. Me parece que esta semana hay algunas reuniones del Comité Nacional del PRO y no sé si habrá reuniones de bloque para ver cómo se encarga esta etapa en el año electoral. Yo creo que en el PRO debe aguantar la independencia".

Por otro lado, se expresó en contra de modificar las PASO en un año electoral. "Si se quería suspender o eliminar las PASO lo teníamos que haber realizado el año pasado. La ley de partidos políticos es extremadamente clara, que no se puede modificar durante el año electoral", objetó.

El PRO se encuentra en una encrucijada y tironeado por dos sectores: quienes responden al expresidente Mauricio Macri y el alineado con la ministra Bullrich. El primero, celoso de los pasos a seguir en cuanto a un posible acuerdo con el partido presidido por Karina Milei y analizando con cuánta autonomía podrá contar o si los libertarios se comerán al partido amarillo a futuro o no. Por otro lado, el sector que responde a Bullrich, alentando el acuerdo estratégico de cara a las elecciones de este año.