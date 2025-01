Patricia Bullrich fue contudente con VIctoria Villarruel y advirtió: "El que no se adapta se va"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se metió de lleno en la interna entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, calificándola como "una pelea política, no personal", aunque ya la consideró un caso sin solución: "Se perdió un recurso importante", afirmó.

A propósito, argumentó: "Milei es el Presidente, Villarruel, como vicepresidenta tiene que ir al Gabinete y llevar adelante las políticas del Gobierno en un lugar complicado para nosotros. Necesitábamos que empuje en el Senado para sacar las leyes que el país necesita. Que Milei haya perdido la posibilidad de tener una vicepresidenta que esté ordenada y que se discipline en decisiones estratégicas de Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante"

La ministra subrayó la importancia de la austeridad en los funcionarios: "Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si congelás salarios y luego decís que ganás chirolas, no lo hacés por convicción. La ejemplaridad es mucho más importante que la palabra".

Luego la funcionaria fue determinante al explicar que "no es un problema de Milei" ya que "el Presidente dijo muy claro hacia donde iba", y concluyó; "El que no se adapta se va".

El mensaje al PRO: "Se tienen que definir"

Bullrich también lanzó un fuerte mensaje al PRO en el inicio del año electoral, exigiendo claridad sobre su posición política. "Se tienen que definir, o son oficialismo o son oposición", sostuvo, en medio de tensiones entre La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, y el partido de Mauricio Macri.

Bullrich destacó las diferencias entre la gestión actual y el gobierno de Macri (2015-2019), señalando que, por primera vez, un gobierno ha tomado medidas de fondo: "No quiero tener un debate con Macri, pero es la primera vez que un gobierno va al hueso. Argentina no podía salir de otra manera, no era gradual, era por shock".