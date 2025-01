Sin agenda oficial, Alfredo Cornejo vuelve a la actividad tras sus vacaciones

El gobernador Alfredo Cornejo retoma su actividad en Av. Peltier 351 luego de haber puesto un freno y haber pasado sus vacaciones en Chile. Ante la consulta de MDZ, desde su entorno no comunicaron cuál es su agenda oficial en cuantos a actos o eventos específicos. No obstante, existe un punteo de las temáticas que deberá empezar a abordar para afrontar el primer tramo de 2025.

En primer lugar, como contó MDZ, la fecha final para la privatización de la empresa IMPSA venció hace un tiempo más largo que el previsto. El nuevo propietario de la empresa mendocina de alta tecnología exportada al mundo debió haber sido anunciado una semana antes de Navidad. Ese fue el plazo que se tomó el Gobierno nacional para analizar la mejora de oferta que se le pidió a Arc Energy, el único grupo que se terminó presentando en el proceso de privatización, pero no se cumplió.

Hubo una denominada "oferta hostil" para Nación y, desde ese momento, se inició un proceso que paso desde la negociación dura y hasta con aristas violentas, hasta la chance de un fracaso total del proceso. Casi dos semanas después de ese plazo final fallido, la negociación sigue casi en los mismos términos. La semana pasada continuó la negociación en los mismos términos conocidos: ajustar la nueva oferta de Arc Energy a las condiciones de privatización aceptables por los accionistas que, esencialmente y con poder decisorio son, el Gobierno nacional y la provincia de Mendoza.

Alfredo Cornejo afronta una semana clave ya que, antes del martes, la comisión evaluadora de la licitación se expedirá sobre la viabilidad de la oferta presentadas por Arc Energy. Es el dictamen final aprobando o rechazando esa única oferta presentada, después de la mejora en las condiciones que aceptó el oferente; el mismo pronunciamiento que debió conocerse antes, pero que sigue demorado por la negociación.

El gobierno nacional tiene dos votos y Mendoza uno. Esta ecuación es un dato esencial del proceso. El ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo y Javier Milei creen que el tema IMPSA es un problema de Alfredo Cornejo y que el Estado nacional, sea cual fuere el resultado del proceso de privatización, no tiene por qué poner más fondos.

Elecciones 2025

La dirigencia política ya no puede decir que "falta mucho" para definir candidaturas o establecer alianzas. Ya arrancado el 2025, las conversaciones comienzan a ser más intensas y se da comienzo a la famosa "danza de nombres". No es poco. Mendoza renueva 5 diputados nacionales, 98 concejales y 43 legisladores provinciales. Este último punto resulta clave para Cornejo, considerando que goza de mayoría en ambas Cámaras de la Legislatura. Cornejo deberá decidir la relación que tendrá con La Libertad Avanza (en el caso de que exista un acercamiento formal).

Otro aspecto a tener en cuenta es si Mendoza unificará las elecciones con las de Nación, o bien se irá a las urnas en febrero de 2026, como indica la legislación. Alfredo Cornejo deberá expedirse a principios de mayo, siempre y cuando no se eliminen los comicios PASO, tal como pretender la administración de Javier Milei. Lo mismo ocurre con los municipios.

Desdoblar o no es un debate que empieza a ganar terreno, aunque todo queda sujeto a si se eliminan las PASO, algo que desde Mendoza defienden a capa y espada. Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura, Andrés Lombardi, se refirió a ambas temáticas.

"No es un tema que hayamos discutido. Sí hay que ver cómo se plantea. A priori, te diría que 50 y 50 entre desdoblar y no. Recordemos que en Mendoza otro ejemplo de institucionalidad es que las fechas de las elecciones están fijas por ley. Correspondería votar para legisladores provinciales en febrero y abril de 2026. La única atribución que tiene el gobernador es elegir la opción de convocar en forma unificada con la Nación con un adicional nuevo, que es que el Gobierno nacional está yendo a la eliminación de las PASO. En Mendoza tenemos y no hay un espíritu de eliminación", dijo.

Lombardi, persona de confianza de Cornejo, también sostuvo que "debería" haber PASO, ya que "ha sido una buena herramienta. Veamos cómo se presenta el 2025". El oficialismo mendocino debe decidir qué hará en términos electorales.

¿Qué más?

Como fue mencionado previamente, no existe agenda oficial. Se trata de una suerte de temáticas que seguramente serán parte de un eventual brainstorming dentro de la cúpula cornejista. En cuanto a gestión, es sabido que Cornejo comienza el año recargado para avanzar en su plan minero, el cual fue una de sus prioridades en 2024 y que aún no concluye.

Asimismo, Cornejo vuelve a la actividad en medio de las demoras en alta montaña para cruzar a Chile, lo cual derivó en que su Gobierno activara un plan de contingencias para contener a los miles de mendocinos que esperan por horas en la ruta antes de llegar a la frontera con el vecino país.

Por otro lado, Cornejo debe encarar el 2025 en materia de Seguridad: una piedra en el zapato para su gestión debido al incremento de hechos delictivos, además de situaciones de violencia o ajustes de cuentas, lo que genera señalamientos por parte de la ciudadanía.

También, deberá preparar la calculadora para cuando su Gabinete deba afrontar las discusiones paritarias con los gremios estatales en febrero, una vez que se normalicen las reparticiones tras el período de vacaciones.

Por último, una vez que los legisladores se reincorporen en la Casa de las Leyes, el Gobierno provincial busca que en el primer trimestre haya luz verde para sancionar en el Senado la modificación del Código Procesal Penal y la creación del Registro Provincial de Cannabis Medicinal. Se trata de iniciativas que no alcanzaron a tratarse en 2024 y que fueron enviadas por el Ejecutivo. De aquí al 1 de Mayo -cuando se haga la apertura de sesiones ordinarias-, solamente podrán tratarse proyectos del Ejecutivo.