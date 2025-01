Lousteau, Larreta y Bregman: los políticos que darán el presente en la marcha contra Milei

Las repercusiones que generó el polémico discurso de Javier Milei en Davos se van a ver en la marcha "antifascista" del próximo sábado 1 de febrero. Además de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, son varias las figuras políticas que se unieron a la convocatoria, como Martín Lousteau, Leandro Santoro y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Esta movilización se da en el marco de los dichos del presidente contra las personas homosexuales, el feminismo y las diversidades de género. A pesar de que luego del discurso, tanto el libertario como su entorno desmintieron que haya habido intenciones homofóbicas durante el mismo, en vivo se lo escuchó decir: "la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”.

El senador radical Lousteau fue de los primeros en repudiar sus palabras y anunció en sus redes que participará de la movilización del sábado: "Vamos a acompañar esta marcha en defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTIQ+, que este gobierno intenta lesionar todos los días de distintas maneras. En una sociedad libre y democrática cada cual debe poder vivir su vida, con los mismos derechos vitales que los demás, sin ser objeto de críticas, insultos o discriminaciones. Defendamos nuestro modo de vivir. Por una Argentina libre, plural e igualitaria".

Rodríguez Larreta, ex gobernador porteño, también dará el presente en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, que promete ser masiva: "Basta de violencia Las palabras importan. Insultar, humillar y amenazar a quienes piensan diferente nos aleja de la democracia y el pluralismo".

"Hágase cargo: sus palabras legitiman el odio. No hay libertad donde hay discriminación", disparó el legislador porteño y líder de la Coalición Cívica, Emmanuel Ferrario. No sólo participará de la protesta, sino que repudió abiertamente los dichos del presidente y publicó una columna en el diario La Nación, en la que dispara: "En Davos, decidió salir del closet con su ataque frontal a la diversidad".

El diputado kirchnerista Leandro Santoro también se encuentra convocando la movilización, al compartir una foto con la siguiente consigna: "No existe relación alguna entre Pedofilia y Homosexualidad. Eliminar la figura del Femicidio no nos hará un país más justo. Sí lo contrario. Ningún gobiemo puede condicionar tu identidad. Solo un fascista te juzga por lo que sos y no por lo que haces. El Sábado vamos a la marcha".

La dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas y ex diputada Myriam Bregman marchará junto a su equipo y miembros del partido el 1 de febrero en la Marcha Federal de Orgullo. "No podemos permitir que la discriminación sea política de Estado", disparó.

Por su parte, y a pesar de las dudas que se tejían en torno a que la CGT no se movilizaría de forma orgánica el sábado, Héctor Daer, uno de los dirigentes del sindicato, manifestó a MDZ que se unirán a esta "batalla cultural". "Nosotros no sólo vamos a acompañar la marcha del sábado, sino que gran parte de la sociedad lo hará. Se le quiso bajar el precio a las palabras, pero lo que bien dijo un alto funcionario de Gobierno, es que esta es la batalla de fondo, lo que se dijo en Davos".

"Estos son temas que pasan una línea del espíritu democrático de nuestro país", agregó el gremialista. Además, también se prevé que participen de otra marcha unida el 8 y el 24 de marzo.

Dónde y cuánto será la marcha de la comunidad LGBTQ

Esta Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista comenzará a las 16:00 frente al Congreso de la Nación, y luego continuará hacia la emblemática Plaza de Mayo. Participarán diversas organizaciones sindicales, de derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ, así como reconocidas figuras políticas.

La decisión fue tomada por la Asamblea provincial LGBTI+, con gran convocatoria, este sábado en Parque Lezama, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la consigna: "La vida está en riesgo. ¡Basta! Al closet no volvemos nunca más". Cientos de personas participaron del encuentro, donde se debatió la necesidad de visibilizar el rechazo a las medidas propuestas por el Ejecutivo.